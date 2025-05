Głosujesz poza Polską? Dziś upływa ważny termin

Jak zagłosować za granicą? Instrukcja PKW Źródło: PKW

Dziś ostatni dzień, w którym osoby przebywające poza Polską mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą. W czwartek minie zaś termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Kluczowe fakty: Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a druga tura - 1 czerwca.

We wtorek 13 maja upływa termin na złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców za granicą oraz na polskich statkach morskich.

We wtorek upływa termin na składanie przez wyborców przebywających poza granicami Polski wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. 13 maja to też ostatni dzień na zgłaszanie się przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, by zostali ujęci w spisach utworzonych na tych statkach.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą

Wyborca, który na stałe mieszka za granicą, a także taki, który czasowo przebywa w innym państwie, może złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek taki można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznie, na stronie ewybory.msz.gov.pl. Musi się w nim znaleźć nazwisko, imię, numer PESEL, numer ważnego polskiego paszportu (lub dowodu osobistego), adres pobytu za granicą i dane kontaktowe.

Osoby ujęte w spisie wyborców w obwodzie głosowania za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku drugiej tury. Jeśli wyborca będzie jednak chciał wówczas zagłosować w innym obwodzie - w tym także w miejscu swojego stałego zamieszkania - będzie musiał otrzymać od konsula lub w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania dające możliwość zagłosowania w dowolnym miejscu (do 29 maja) lub złożyć wniosek konsulowi o ujęcie w spisie wyborców w miejscu, w którym będzie przebywać (do 27 maja). Jeśli będzie głosować w Polsce, musi złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania do urzędu gminy właściwego dla wybranego obwodu głosowania (do 29 maja).

Jeśli w dniu wyborów wyborca będzie przebywać na polskim statku morskim, powinien złożyć wniosek do kapitana statku o ujęcie w spisie wyborców, chyba że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby ujęte w spisie wyborców w obwodzie głosowania na statku będą ujęte w tym spisie również w przypadku drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe na analogicznych zasadach, jak w przypadku głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub o ujęcie w spisie wyborców składa się kapitanowi statku.

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Jeśli wyborca na stałe mieszkający w Polsce chce oddać głos za granicą, może to zrobić również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Termin na uzyskanie takiego dokumentu mija 15 maja. Wniosek o jego wydanie składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na piśmie w formie papierowej z własnoręcznym podpisem i uzyskuje się je od ręki. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Zaświadczenia nie można zgubić - nie ma możliwości wydania duplikatu. Więcej informacji o zaświadczeniu o prawie do głosowania znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania w kraju

Również do 15 maja wyborcy mogą składać wnioski o jednorazową zmianę miejsca głosowania w dniu wyborów prezydenckich. Dotyczy to osób przebywających w kraju, ale czasowo poza miejscem swojego zamieszkania albo zameldowania, czy też osób, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Więcej informacji o zmianie miejsca głosowania znajdziesz tutaj.

By już zawsze głosować w innym miejscu niż dotychczas, należy zmienić stały obwód głosowania (gdy mieszka się w innym miejscu niż jest się zameldowanym).