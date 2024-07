Joński: to akt oskarżenia wobec polityków PiS-u

- Dotarliśmy do bardzo ważnych informacji, kto to w ogóle wymyślił. A wymyślił rzecznik prasowy sztabu Andrzeja Dudy. Pan (Adam - red.) Bielan zadzwonił do Jarosława Kaczyńskiego i namówił go - to było dwa dni po tym, jak marszałek (Małgorzata - red.) Kidawa-Błońska, która kandydowała, zawiesiła kampanię, bo to był szczyt pandemii - no to wtedy panowie pomyśleli tak: no to robimy na rympał wybory. Skoro nie ma konkurencji, to zrobimy to. PKW tego nie zrobi, no to zrobimy przez Pocztę Polską. No i zaczęli kombinować. Jak prezes Poczty Polski przyszedł i powiedział "nie da się", bo Poczta Polska nieprzygotowana, no to kazali mu złożyć rezygnację. Znaleźli takiego, który powiedział, że się da. Oczywiście ostatecznie się nie dało i wyrzucono pieniądze w błoto, a na końcu wyszedł Jarosław Kaczyński z (Jarosławem - red.) Gowinem i powiedzieli, że wyborów nie będzie - mówił Joński.