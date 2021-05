Kwiatkowski: Lech Kaczyński też podpisałby się pod tym zawiadomieniem. Nie miałby wyboru

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przekazał we wtorek, że Izba kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego.

Kwiatkowski: nie można było zrobić inaczej

W piątek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezes NIK. Zaznaczył, że "to nie Marian Banaś zgłasza doniesienie, tylko kontrolerzy NIK w oparciu o akta kontroli i jej ustalenia". - Nie można było zrobić inaczej. Zarówno Kodeks postępowania karnego, jak i ustawa o NIK mówi, że NIK składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jeżeli fakty ustalone w toku kontroli uprawdopodobniają taką okoliczność - tłumaczył.

- Gdyby dzisiaj, a nie w latach 90, Lech Kaczyński był prezesem NIK-u, to też by się pod tym zawiadomieniem, w imieniu kontrolerów NIK, podpisał. Gdyby nie podpisał, sam naraziłby się na zarzut niedopełnienia obowiązków - powiedział Kwiatkowski.

Jego zdaniem raport w sprawie przygotowań do wyborów kopertowych to "naprawdę rzetelna robota kontrolerska". - Pracowałem z tymi kontrolerami przez sześć lat. To są jedni z najlepszych kontrolerów na świecie - mówił.