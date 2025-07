Nieuznawana izba SN zdecydowała w sprawie ważności wyborów. Trzy zdania odrębne

Nieuznawana izba SN przyjęła uchwałę o ważności wyborów prezydenta Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Premier zapowiedział, że uchwała izby SN zostanie opublikowana z odpowiednią adnotacją o wadliwości powołania izby, która je wydała.

Prezes kwestionowanej izby mówił m.in., że nie mogły zostać uwzględnione wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych. I wyjaśniał dlaczego.

Po ogłoszeniu decyzji sędziowie, którzy złożyli zdania odrębne, przedstawili swoją argumentację.

Uchwałę w sprawie ważności wyborów na prezydenta wydała nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W świetle orzeczeń międzynarodowych trybunałów i według opinii wielu ekspertów i osób ze środowiska sędziowskiego, a także rządzących, nie jest ona uznawana za niezawisły sąd.

Zastrzeżenia spowodowane są tym, że zasiadających w niej sędziów powołała tzw. neo-KRS. Chodzi o nową Krajową Radę Sądownictwa (ukształtowaną na postawie nowelizacji ustawy z 8 grudnia 2017 roku w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości rządu PiS), której zarzuca się upolitycznienie ze względu na sposób powoływania jej członków-sędziów.

Decyzja izby SN. Uzasadnienie

Motywy rozstrzygnięcia przedstawił prezes izby Krzysztof Wiak.

- Wiele kwestii, które zostały tutaj poruszone na posiedzeniu w pierwszej części przed przerwą, miało charakter dyskusji z pewnymi zarzutami, argumentami, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, były kierowane jako argumenty podważające przebieg procesu wyborczego, liczenia głosów czy też ostatecznego wyniku wyboru. Wiele z tych kwestii udało się wyjaśnić na tym posiedzeniu przed przerwą - powiedział.

Zauważył, że Państwowa Komisja Wyborcza "stwierdziła, że w trakcie głosowania, w szczególności w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania".

- Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zmodyfikował to stanowisko i wskazał, że w związku z rezultatem postępowań dowodowych przeprowadzonych w toku rozpatrywania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy, wspomniane incydenty nie mogły mieć wpływu na wynik wyborów - kontynował.

- Sąd Najwyższy, co trzeba wyraźnie podkreślić, po zapoznaniu się z każdym złożonym protestem zauważa, że liczba wniesionych protestów nie zwiększa wagi ujętych w nich jednobrzmiących zarzutów, jeżeli zarzuty te są tożsame treściowo i nie dotyczą własnego, konkretnego, rzeczywistego interesu wnoszącego protest. W takim przypadku efekt skali nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny dokonywanej przez Sąd Najwyższy - dodał.

Przeliczanie głosów w całej Polsce? "Przepisy nie przewidują takiej możliwości"

Wiak mówił, że "w pierwszej części dzisiejszego posiedzenia pani sędzia sprawozdawca bardzo szczegółowo zreferowała skalę podnoszonych protestów, jak również zapadające postanowienia". - Zreferowała też powody, dla których niektóre z protestów zostały uznane za zasadne. Sąd Najwyższy wskazuje, że nie mogły zostać uwzględnione podnoszone w protestach wyborczych wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce. Przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują bowiem takiej możliwości - wskazywał.

Przyznał, że "możliwe jest dokonywanie oględzin kart wyborczych, ale wyłącznie w odniesieniu do konkretnych obwodowych komisji wyborczych, jeżeli wykazane zostanie, że podczas liczenia głosów bądź przy sporządzaniu protokołu z głosowania doszło do nieprawidłowości". - Podjęcie takiej decyzji jedynie w oparciu o zgłaszane prawdopodobieństwo zaistnienie nieprawidłowości bądź analizę statystyczną nie znajduje żadnego uzasadnienia i byłoby sprzeczne z prawem - dodał.

Przekonywał, że "podobnie argumentował również prokurator generalny w stanowiskach, które zajmował w sprawach indywidualnych".

"Całokształt okoliczności jednoznacznie wskazuje" na wygraną Nawrockiego

Mówił też, że "dla rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności wyboru prezydenta istotne jest ustalenie tego, który z kandydatów uzyskał w powtórnym głosowaniu więcej głosów". - A całokształt okoliczności jednoznacznie wskazuje, że Karol Tadeusz Nawrocki w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów niż Rafał Kazimierz Trzaskowski - dodał.

I oświadczył dalej: - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Prokurator generalny, zakładam, że oddaje tutaj dobrze intencję, nie sprecyzował swojego stanowiska w odniesieniu do podjęcia uchwały stwierdzającej ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego w dniu 1 czerwca 2025 roku. Po analizie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej i opinii wydanych przez Sąd Najwyższy w trakcie rozpoznawania protestów wyborczych, a w szczególności stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku.

- Mając na uwadze powyższe na podstawie artykułu 129 ustęp 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 324, paragraf 1. Kodeksu wyborczego, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji - podsumował.

Trzy zdania odrębne

Wiak przekazał też, że do uchwały zostały zgłoszone trzy zdania odrębne. Następnie głos zabrał sędzia Leszek Bosek, który jest autorem jednego z tych zdań.

- Zgłaszam zdanie odrębne do uchwały, uzasadnienia uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - oznajmił i przedstawił swoją argumentację.

Sędzia Wiak: zgłoszono trzy zdania odrębne Źródło: TVN24

Zaznaczył, że "w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej sąd najwyższy zobowiązany jest brać pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla ważności wyborów". - Również te, które nie były czy nie mogły być przedmiotem zarzutów protestowych. Chodzi więc o wszelkie okoliczności faktyczne, jak i okoliczności prawne, które mogą wpływać na sposób wyrażenia woli przez społeczeństwo, przez wyborców, przez naród, jak kształtuje to, czy jak stanowi o tym konstytucja - mówił.

Wspominał, że w uchwale Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1995 roku (...) o ważności wyboru prezydenta "stanowczo podkreślono, że zdaniem Sądu Najwyższego jedynie wiarygodny, udokumentowany i sprawdzalny wpływ naruszeń prawa na wynik wyborów daje podstawę do ich unieważnienia". - Co to oznacza na tle tej sprawy? To, że jeżeli - na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej ani dzisiejszych ustaleń na posiedzeniu, jak również na podstawie stanowiska prokuratora generalnego, ani na podstawie opinii protestowych - nie możemy stwierdzić, że istnieje wiarygodny, udokumentowany i sprawdzalny wpływ naruszeń prawa na wynik wyboru prezydenta RP, to trzeba powiedzieć, że nie ma podstaw do unieważnienia tych wyborów - zaznaczył.

- To jest konsekwentny, logiczny wniosek. Uważam, że w obecnych okolicznościach Sąd Najwyższy powinien trzymać stabilności wykładni, powinien dbać o tę stabilność prawa, aby jeszcze w większym stopniu nie doprowadzić do destabilizacji i nieciągłości konstytucyjnych organów państwa. To są ważne wartości konstytucyjne, które trzeba ważyć z różnymi uchybieniami, których wiele jest w życiu publicznym - dodał.

- To natomiast, co uzasadnia zgłoszenie zdania odrębnego do uchwały i jej uzasadnienia, to poważna wadliwość postępowania, które doprowadziło do jej wydania - podkreślił. - Po pierwsze, w utrwalonym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na przykład wyroku Wielkiej Izby z 21 grudnia 2023 roku oraz w następujących po tym wyroku już tylko formalnych rozstrzygnięciach, przesądzono, że okoliczności ukształtowania i sposób działania Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przepisów ustawy z 8 grudnia 2017 roku, wynika, że obecna Rada nie jest organem niezależnym i gwarantującym niezależność sądom, w tym Sądowi Najwyższemu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a sędzią niezawisłości. Ukształtowana przez tak działającą Radę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydawane przez nią orzeczenia, obarczone są więc wadą procesową - powiedział Bosek. Zauważył, że "do podobnych wniosków dochodzi Europejski Trybunał Praw Człowieka".

Sędzia Leszek Bosek zgłosił zdanie odrębne. Fragment jego argumentacji Źródło: TVN24

"To jest sytuacja będąca uchybieniem"

- Po drugie, stwierdzona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wada procesowa, polegająca na braku zewnętrznych oznak niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych, z całą mocą ujawniła się w niniejszym postępowaniu - mówił dalej. Wyjaśniał, że "ingeruje się w orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach protestowych wbrew powszechnie obowiązującym przepisom, nakazującym zgodnie z obiektywnymi określonymi w ustawie kryteriami przydziału spraw sędziom SN".

- Po trzecie, fakt, że zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o Sądzie Najwyższym, stwierdzanie ważności wyborów należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych, przy czym sama uchwała zapada w składzie całej izby, to jest dobrze z jednej strony. Bo z jednej strony takie rozstrzygnięcie ustawy minimalizuje ryzyko niedozwolonego wpływu na składy Sądu Najwyższego orzekającego o ważności wyboru prezydenta RP. Ale z drugiej strony przesądza też, że uchwały izby, w której działaniu stwierdzono wadę procesową, są tą wadą obarczone. I trudno jest przy takim brzmieniu ustawy nawet założyć, że inni sędziowie delegowani do tej izby mogliby te kompetencje wykonać, kiedy sama izba jest obarczona pewną wadą procesową - objaśniał.

Po czwarte, ocenił, "nie powinno być (...), nawet biorąc pod uwagę liczne protesty, że w zasadzie tylko mniej niż jeden procent protestów jest przekazywanych do zaopiniowania" prokuratorowi generalnemu". - Tutaj to jest sytuacja będąca jakimś uchybieniem - przyznał.

Mówiąc o wniosku Bodnara o wyłączenie sędziów, ocenił, że "powinien być wyznaczony właśnie odrębny skład do jego rozpoznania przed zapadnięciem samej uchwały". - I to jest ważne, dlatego że orzekanie przed rozpoznaniem wniosku o wyłączenie jest poważnym naruszeniem prawa, a wręcz deliktem dyscyplinarnym. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wyjaśnił, że wydanie orzeczenia przez sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przed rozpoznaniem wniosku o wyłączenie może skutkować obowiązkiem pominięcia orzeczenia (...), uznania go za niebyłe - podkreślił.

- Podsumowując, stwierdzone poważne wady procesowe i ustrojowe Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wymagają usunięcia. Wynika to z obowiązku uszanowania postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także zapewnienia zgodności polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej. Z uwagi na doniosłość procesów wyborczych w demokratycznym państwie prawnym, uważam, że (...) o ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie, tak aby jego stabilność, przewidywalność była możliwa z najwyższych, żeby skład był zdeterminowany przez ustawę, żeby nikomu nie przychodziło do głowy, że można coś z tym składem robić - stwierdził.

- To też oznacza, że Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych powinna zostać zniesiona, przynajmniej w tym kształcie. Szersze motywy będą podane w uzasadnieniu pisemnym - dodał.

Zdanie odrębne i jego uzasadnienie złożyli też sędziowie Grzegorz Żmij i Adam Redzik.

Uchwała ma zostać opublikowana

Premier Donald Tusk wcześniej zapowiedział, że zgodnie z uchwałą rządu orzeczenie kwestionowanej izby zostanie opublikowane z odpowiednią adnotacją o wadliwości jej powołania.

Po drugiej turze wyborów do Sądu Najwyższego wpłynęło około 54 tysięcy protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP, a zdecydowaną większość pozostawiono bez dalszego biegu. Składane protesty dotyczyły między innymi anomalii w liczeniu głosów. To, że to takich nieprawidłowości doszło w części obwodowych komisji wyborczych, zostało potwierdzone przez sądy.

