"Przekaz dnia" PiS? Konfederacja ma "konserwować wpływy Tuska", a Mentzen jest "niewiarygodny"

Wirtualna Polska przekazała w piątkowej publikacji, że dotarła do "przekazu dnia" Prawa i Sprawiedliwości - to brief dla parlamentarzystów i członków partii, którzy mają się nim posługiwać w rozmowach z dziennikarzami i rozpowszechniać w mediach społecznościowych. Jak podkreśla portal, przekaz "obowiązuje wszystkich bez wyjątku".

W "przekazie dnia" PiS - podaje WP - mowa jest między innymi o Konfederacji i jej współliderze Sławomirze Mentzenie.

Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie Źródło: Piotr Nowak/PAP

"Konfederacja ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi"

"Konfederacja ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi, aby konserwować wpływy Tuska i jego ludzi" - brzmi fragment briefu, cytowany przez WP. Na temat Mentzena w notatce ma być napisane tak: "cechuje go zmienność poglądów - jest niepoważny i niewiarygodny".

"W razie ataków Konfederacji warto podkreślać różnice między PiS a Konfederacją oraz przypominać ich propozycje programowe, takie jak: prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja edukacji, prywatyzacja lasów państwowych, wspieranie banderyzmu przez Mentzena (nie poparł poprawki PiS do ustawy ws. Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu), popieranie lockdownów, wskazując, że to dobre rozwiązanie stosowane w innych krajach w związku z COVID-em" - cytuje WP i zaznacza, że w briefie podany jest link do wypowiedzi Mentzena na temat lockdownów z 2020 roku.

Według opisywanego przez WP briefu, politycy PiS mają też wypominać, że "kilku posłów Konfederacji poparło poprawkę posłanki PO Klaudii Jachiry, zmierzającą do odebrania 800+ Polakom, którzy stracili pracę".

"Z jednej strony Konfederacja mówi o 'wywracaniu stolika', a z drugiej - jej posłowie (łącznie z liderem) twierdzą, że są w stanie usiąść do stołu z Tuskiem i Koalicją Obywatelską w sprawie koalicji (wypowiedzi Mentzena, Wiplera)" - stanowi partyjny przekaz.

O pakcie senackim

Według WP, partia Jarosława Kaczyńskiego w briefie przygotowana jest także na pytania o pakt senacki. Na ten temat mają mówić tak: "To jedno z rozwiązań do rozważenia, jedna z koncepcji, choć żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła w PiS. Trudno jednak o pakcie rozmawiać z Mentzenem, który nieustannie obraża, zmienia zdanie i jest niewiarygodny".

Niedawno prezydent Karol Nawrocki spotkał się z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, aby rozmawiać o pakcie senackim PiS z Konfederacją. Patronem takiego porozumienia miałby być prezydent.

Mentzen przekonywał zaś, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, który "bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać". Zdaniem Mentzena Kaczyński "nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów".

Kaczyński, pytany później o tę wypowiedź na konferencji prasowej stwierdził, że łączenie takich propozycji z "obraźliwymi występami pokazuje tylko jedną rzecz - obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem".

Prezes PiS ocenił też wtedy, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Nawrocki, jest "racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana". – Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki - dodał.

