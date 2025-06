Tusk: głosowanie nad wotum zaufania odbędzie się w środę 11 czerwca Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W środę premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu.

Jak zapowiadał Tusk w wystąpieniu po wyborach prezydenckich, wotum zaufania ma być "pierwszym testem" dla całej koalicji rządowej.

Wyjaśniamy, ile głosów jest potrzebnych, aby uzyskać wotum zaufania dla rządu oraz kolejne kroki premiera w przypadku nieuzyskania go.

W środę w Sejmie premier Donald Tusk przedstawi wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na godzinę 14. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową. W swoim pierwszym wystąpieniu powyborczym 2 czerwca Tusk przekazał, że "trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta" i "nie ma już na co czekać".

- Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani. Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy - powiedział wtedy. Jednocześnie premier zaznaczył, że plan działania rządu "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Jak przekazał Tusk, "pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwróci się do Sejmu w najbliższym czasie". - Chcę, aby wszyscy zobaczyli - także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą - że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok - oświadczył. Zadeklarował również, że rząd będzie współpracował z Karolem Nawrockim "w zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem".

Na czym polega wotum zaufania?

Wotum zaufania to uchwała parlamentu, która ma na celu wyrażenie poparcia dla rządu. Zgodnie z konstytucją, premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania.

Do udzielenia wotum zaufania dochodzi wówczas zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta i rozpoczyna się procedura powoływania nowego rządu.

W Sejmie zasiada 460 posłów, a zatem w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 230 posłów. Koalicja rządowa ma w sumie 242 posłów, w tym klub KO - 157, kluby Polski 2050-TD i PSL-TD - mają po 32 posłów, a klub Lewicy - 21. Klub PiS ma 189 posłów, a Konfederacji - 16. Ponadto koła: Razem, Wolnych Republikanów i Konfederacja Korony Polskiej mają odpowiednio 5, 4 i 3 reprezentantów. W izbie zasiada także 1 poseł niezrzeszony. Łącznie to 218 posłów.

Obecny rząd Donalda Tuska wotum zaufania otrzymał wcześniej 12 grudnia 2023 roku.

