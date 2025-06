Tusk: zwrócę się o wotum zaufania w najbliższym czasie Źródło: KPRM

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, 2 czerwca premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania dla jego rządu. Potem ogłoszono, że izba niższa zajmie się tym wnioskiem w środę 11 czerwca.

O której odbędzie się głosowanie? Jak wynika z porządku obrad dostępnego na stronie Sejmu, od godziny 9:00 do godz. 14:00 zaplanowano punkt pt. "Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów". W jego ramach szef rządu wygłosi expose, wystąpią przedstawiciele klubów i odbędzie się debata. Tuż po tym punkcie przewidziano głosowanie, od godz. 14:00 do godz. 14:10.

Czym jest wotum zaufania?

Wotum zaufania to uchwała parlamentu, która ma na celu wyrażenie poparcia dla rządu. Musi je uzyskać każdy nowo powołany po wyborach rząd. O wyrażenie wotum zaufania może się także zwrócić każdy urzędujący premier w dowolnym momencie kadencji swojego rządu. Jeśli nie uzyska odpowiedniej większości, musi podać się do dymisji razem z całą Radą Ministrów. Urzędujący polscy premierzy po 1989 roku sięgali po wotum zaufania sześciokrotnie. Dwukrotnie robił to Mateusz Morawiecki i Donald Tusk, dla którego jutrzejsze głosowanie będzie już trzecim.