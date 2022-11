"Nie ma prądu. Na szczęście działa ogrzewanie i mamy bieżącą wodę, jesteśmy szczęściarzami"

Dodała, że "ma to szczęście, że mieszka w centrum". - Mam wokół kawiarnie, restauracje, gdzie mogę naładować baterie telefonu i komputera, ogrzać się i zjeść coś ciepłego - mówiła Szeremet. - Każdy się zastanawia nad tym, ile jeszcze wojna potrwa, ale nikt nie może przewidzieć przyszłości. My się przygotowujemy na długą wojnę na wyczerpanie. Nie wierzymy, żeby to się jakoś nagle, szybko skończyło. Rozumiemy, że Rosjanie będą nas obrzucali rakietami ile się da. To naprawdę może długo potrwać - stwierdziła tłumaczka.