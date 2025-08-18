Wnioski Żurka o odwołanie dwóch prezesów. Pozytywna opinia Kolegium sądu

Żurek o tym, ile odwołał osób w jego resorcie i sądach Źródło: TVN24

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował w poniedziałek, że "Kolegium Sądu pozytywnie zaopiniowało wnioski Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwołania sędziego Mirosława Skowyry z pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach oraz sędziego Tomasza Cichockiego z pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego Kętrzynie".

Skowyra i Cichocki byli sędziami mianowanymi przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa.

Wnioski o odwołanie obu sędziów z pełnionych funkcji minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował 31 lipca. Od tamtej pory Skowyra i Cichocki byli zawieszeni w pełnieniu funkcji prezesów. Resort wyznaczył do kierowania tymi sądami inne osoby.

Zawieszeni prezesi "wyłączeni z głosowania"

Sędzia Dąbrowski-Żegalski poinformował w przesłanym komunikacie, że "obaj zawieszeni prezesi stawili się na posiedzenie kolegium, gdzie przedstawili swoje stanowisko odnośnie wniosków Ministra Sprawiedliwości, ale formalnie byli wyłączeni z głosowania nad opiniami w przedmiocie tych wniosków".

"W ich miejsce w głosowaniu Kolegium Sądu wzięły natomiast udział osoby aktualnie wykonywujące funkcje prezesa Sądów Rejonowych w Bartoszycach i Kętrzynie" - dodał.

Rzecznik olsztyńskiego Sądu Okręgowego wskazał, że "pozytywna opinia Kolegium Sądu upoważnia Ministra Sprawiedliwości do odwołania z pełnionych funkcji wskazanych we wnioskach prezesów sądów bez zasięgania opinii Krajowej Rady Sądownictwa" - podał i wskazał, że określa to artykuł 27 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Decyzje Waldemara Żurka

Minister Żurek po objęciu teki ministra sprawiedliwości deklarował, że jego priorytetem będzie przywrócenie w Polsce praworządności. Pod koniec lipca poinformował o odwołaniu z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do neo-KRS lub są tak zwanymi "neosędziami" - powołanymi na stanowisko sędziego od 2018 roku. Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Minister deklarował, że osoby te utracą stanowiska.

Nie wszystkie kolegia w sądach okręgowych pozytywnie opiniowały wnioski resortu sprawiedliwości.

