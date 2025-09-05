Wniosek w sprawie Brauna przekazany

Poinformowała o tym Prokuratura Krajowa w piątek w komunikacie.
Śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.
W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedź ta spotkała się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.
Autorka/Autor: mart/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło