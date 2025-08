Jest wniosek do komisji etyki za słowa Kaczyńskiego 

Wymiana zdań prezesa Kaczyńskiego, posłanki Lichockiej i reportera TVN24 Radomira Wita Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Skierowałem wniosek do komisji etyki ws. J. Kaczyńskiego. Po raz kolejny używa hejterskiego języka, tym razem obraził dziennikarza R. Wita." - przekazał w środę w mediach społecznościowych europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego został zapytany przez reportera TVN24 Radomira Wita o słowa wygłoszone przez nowego prezydenta. Nawrocki zapowiedział m.in. utworzenie "rady do spraw naprawy ustroju państwa". Radomir Wit pytał Kaczyńskiego, czy Nawrocki chce naprawić to, co PiS zrobił z wymiarem sprawiedliwości.

Między nimi i posłanką Joanną Lichocką wywiązała się rozmowa, pod koniec której Kaczyński obraził dziennikarza słowami, że jest "chamem".

Wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego

Brejza we wpisie załączył też skan wysłanego do sejmowej komisji etyki dokumentu, w którym napisał, iż "uważa, że tego typu wypowiedź jest skrajnie nieakceptowalna w przestrzeni publicznej, a tym bardziej nie przystoi parlamentarzyście". "Obraźliwe określenie wobec dziennikarza wykonującego swoje obowiązki służbowe narusza nie tylko Zasady Etyki Poselskiej, ale i konstytucyjną zasadę wolności słowa i prasy" - dodał.

Skierowałem wniosek do komisji etyki ws. J. Kaczyńskiego. Po raz kolejny używa hejterskiego języka, tym razem obraził dziennikarza R. Wita.#BitwaOPrawdę pic.twitter.com/BHaHl3zJ3l — Krzysztof Brejza🇵🇱🇪🇺🇬🇪🇺🇦 (@krzysztofbrejza) August 6, 2025 Rozwiń

Brejza w dokumencie podkreślił, że "obrażanie przedstawicieli mediów przez osobę pełniącą mandat poselski podważa zaufanie do instytucji parlamentu i stwarza atmosferę zastraszania wobec dziennikarzy, którzy mają konstytucyjne prawo do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od osób pełniących funkcje publiczne".

"Warto w tym miejscu wspomnieć, że Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy w taki sposób odnosi się do dziennikarzy i oponentów politycznych, co czyni tym bardziej uzasadnionym potrzebę formalnej reakcji Komisji Etyki Poselskiej" - czytamy we wniosku europosła.

Tusk: jedynym zdenerwowanym politykiem na sali był Kaczyński Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD