Włodzimierz Czarzasty nowym przewodniczącym Lewicy

W niedzielę Włodzimierz Czarzasty został wybrany na nowego szefa Lewicy w czasie Kongresu Krajowego ugrupowania. - Gdy dziesięć lat temu przejmowałem razem z przyjaciółmi stery w Lewicy, mieliśmy dwa procent i byliśmy poza parlamentem. Dzisiaj marszałek Sejmu jest z rekomendacji naszej formacji - powiedział.

- Kiedyś udział Lewicy w rządzie był jednocześnie wspomnieniem i marzeniem. Dzisiaj współrządzimy Polską i zmieniamy Polskę na lepsze - oświadczył.

"Będzie weto za weto, będzie wet za wet"

Czarzasty w trakcie swojego przemówienia zwrócił uwagę na "cele, których horyzont realizacji wykracza poza kadencję Sejmu i kadencję prezydenta Nawrockiego". - Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw, będziemy walczyć o całkowity rozdział kościoła od państwa, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej - mówił.

- Wiemy, że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie w wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej edycji trzeba się przeciwstawić - oświadczył.

Czarzasty zapowiedział, że "będzie z Nawrockim walczył, gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa". Zaznaczył jednak, że jako marszałek Sejmu wyciągnąłby do prezydenta dłoń, jeśli zobaczyłby z jego strony możliwość współpracy.

- Ale Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet - zapowiedział.

Nowe kierownictwo Lewicy

Niedzielny wyborczy Kongres Krajowy Lewicy zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. O wynikach wewnętrznych wyborów poinformował rzecznik ugrupowania na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Sekretarzem generalnym Lewicy został szef MNiSW Marcin Kulasek. Stanowiska wiceprzewodniczących objęli natomiast: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszefowa MNiSW Karolina Zioło-Pużuk, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, Aneta Złocka oraz posłowie Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.

