Pytania o "lojalność polityczną" Kamińskiego. Minister: oto potwierdzenie

Minister energii Miłosz Motyka z PSL odniósł się do wizyty wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego (także PSL) w Stanach Zjednoczonych. Wokół tej sprawy pojawiło się wiele pytań, między innymi o to, czy widział się z europosłem PiS Adamem Bielanem, który miał w tym samym czasie przebywać w USA.

Kamiński w rozmowie z Dariuszem Kubikiem z "Czarno na białym" przekonywał, że "nie widział się z Bielanem". Miał za to prowadzić rozmowy o "zostawieniu żołnierzy amerykańskich w Polsce", a za wyjazd - jak powiedział - zapłaciło PSL.

W tej sprawie skierowaliśmy pytania do PSL-u, MON-u i MSZ-tu. Czekamy na odpowiedzi.

Kamiński: w ostatnich tygodniach Kamiński był w USA więcej niż jeden raz

Motyka mówił w "Kropce nad i", że to nie pierwszy raz, kiedy Kamiński był w USA. - W ciągu ostatnich tygodni był chyba dwa razy. Wiem, że rozmawiał z senatorami, z przedstawicielami administracji amerykańskiej, także na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. I dobrze, że tych interesariuszy, którzy się w ten proces włączają, jest więcej - powiedział.

Gość Moniki Olejnik odniósł się też do tego, że wcześniej Kamiński uczestniczył w spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana.

Powiedział, że "on by się na takie nie wybrał". - Tutaj już bezpośrednio za to odpowiedzialność ponosi Michał Kamiński - dodał.

Motyka: Kamiński lojalność polityczną potwierdza w głosowaniach

Jak mówił dalej, "to, co robi Michał Kamiński w jego prywatnym czasie, jest jego prywatną sprawą". - Na pewno nie jest to spotkanie, które dotyczyłoby kogokolwiek z nas (z PSL-u) - przekonywał minister.

- Michał Kamiński jest częścią naszej koalicji. W ramach naszej koalicji wystartował do Senatu i to pozostaje - zapewnił.

- Jeżeli chodzi o jego lojalność, jeżeli chodzi o jego obecność w ramach naszej koalicji, to ona jest potwierdzana w głosowaniach. W głosowaniach Michał Kamiński głosuje wspólnie z koalicją 15 października, nie z PiS-em - kontynuował Motyka. Dodał, że "nie ma mowy" o tym, żeby Kamiński stracił fotel wicemarszałka Senatu.

Motyka: rząd jest jak jedna pięść

Motyka odniósł się też poniedziałkowego spotkania liderów koalicji 15 października.

- Było sporo o priorytetach rządu, o tej ofensywie legislacyjnej, którą przygotowaliśmy przez ostatnie tygodnie i niebawem będą (prezentowane - red.) konkretne szczegóły w tym zakresie - przekazał.

- Rząd będzie jak jedna pięść, już jest jak jedna pięść, a obywatele to zobaczą - zapewnił.

