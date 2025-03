Tusk o dobrowolnych szkoleniach wojskowych. "Podwoimy liczbę szkolonych do 2027 roku" Źródło: TVN24

W sytuacji kryzysowej państwo nie zastąpi działań samego obywatela. Bądźmy przygotowani na przynajmniej trzy doby przetrwania bez pomocy struktur państwa - powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jak dodał, "obrona cywilna to nie tylko oczekiwanie na pomoc" ze strony struktur państwa. - Każdy z nas w duchu odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę tworzy własną odporność na zagrożenia - podkreślił.

Wiceszef MSWiA ocenił, że w niektórych dziedzinach, z punktu widzenia ochrony ludności, Polska jest bardzo dobrze zorganizowana, a jednym z ważniejszych komponentów, który wpływa na bezpieczeństwo obywateli, jest system ratowniczy oparty na 16 tysiącach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i 5 tysiącach jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

- To jest zasób, który dzisiaj mamy zorganizowany na bardzo wysokim poziomie. Przebudowujemy również całe spojrzenie na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i jej zadania w zakresie przygotowania właściwych rezerw na rzecz ochrony ludności, na czas klęsk żywiołowych i na czas wojny - powiedział Leśniakiewicz. Wyjaśnił, że RARS to "główna instytucja, która będzie budowała zapasy na rzecz ochrony ludności w tym również technologiczne".

- Jednocześnie pamiętajmy o odpowiedzialności po stronie samorządów i wojewodów na rzecz tworzenia własnych zapasów i ciągłości dostaw podstawowych usług - dodał.

Rząd i armia zachęcają do szkoleń. "Musimy zaangażować jak najwięcej osób"

Szkolenia i "poradnik kryzysowy"

Leśniakiewicz odniósł się również do szkoleń, jakie dla starostów prowadzi Akademia Pożarnicza. - Składa się on z części teoretycznej związanej z zadaniami, jakie organy samorządu powiatowego muszą wypełniać na rzecz ochrony ludności, obrony cywilnej, ale prowadzimy również dyskusje dotyczące sposobu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. To są również praktyczne elementy w ramach prowadzonych przez instruktorów gier decyzyjnych - mówił.

Przypomniał także o przygotowywanym we współpracy z MON i RCB tzw. poradniku kryzysowym. - Te prace już trwają. Wzorem jest dla nas poradnik, który powstał w Szwecji, ale został także wydany w polskiej wersji językowej. Okazuje się, że ponad 90 procent obywateli Szwecji ma pozytywne podejście do tego poradnika i mamy nadzieję, że taki sam odbiór będzie w Polsce - zaznaczył.

"Bądźmy przygotowani na przynajmniej trzy doby przetrwania"

W ocenie wiceszefa MSWiA, w sytuacji kryzysowej państwo nie zastąpi działań samego obywatela. - Bądźmy przygotowani w ramach swoich możliwości na przynajmniej trzy doby przetrwania bez pomocy struktur państwa. Miejmy zapas wody, niezbędne leki, środki higieniczno–sanitarne, zapas żywności, oświetlenie, które zadziała nam bez sieci elektrycznej, naładowane powerbanki. Miejmy także radio tranzystorowe, bo dzisiaj zapomnieliśmy, że to może być czasami jedyne medium do odbioru komunikatów - zauważył Leśniakiewicz.

Podkreślił, że "obrona cywilna to nie tylko oczekiwanie na pomoc, którą zagwarantować mają wszystkie struktury państwa". - Każdy z nas w duchu odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę tworzy własną odporność na zagrożenia - mówił.