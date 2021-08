Czy Jarosław Gowin odejdzie z koalicji rządowej? Komentuje senator Krzysztof Kwiatkowski

Premier Mateusz Morawiecki w środę podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej (Porozumienie) z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Mueller, który oświadczył, że "powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego". Kornecka we wtorek krytycznie wypowiedziała się na temat rozwiązań podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. Jak mówiła w TVN24, Porozumienie bardzo jasno stawia granice i sprzeciwia się tak gwałtownej podwyżce podatków.

Kwiatkowski: myślę, że Porozumienie powie "nie popieramy projektów rządowych"

Sprawę komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 w czwartek senator Krzysztof Kwiatkowski. Na pytanie, czy szef Porozumienia i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odejdzie z koalicji rządowej, Kwiatkowski odpowiedział, że jest on "w bardzo trudnym dla siebie położeniu, bo przecież zawsze publicznie mówił: dla mnie przedsiębiorcy, walka o to, żeby ci, którzy dają dochód, rozwijają państwo, byli tą grupą, która nie płaci rachunków niepotrzebnych".

Kwiatkowski stwierdził, że Kornecka miała się dowiedzieć z mediów o swoim odwołaniu i nikt jej o tym nie uprzedził. - Dlatego uważam, że Jarosław Gowin doszedł do takiego momentu, gdzie musi powiedzieć dość, musi powiedzieć basta. Jestem przekonany, że ten moment nadszedł - stwierdził senator.

- Myślę, że w ten weekend Porozumienie powie wprost: nie popieramy projektów rządowych, które szkodzą obywatelom - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że "tych złych projektów w różnych sferach jest bardzo wiele". - Myślę, że Jarosław Gowin powie w tym momencie: będziemy podejmować autonomiczną decyzję w przypadku każdego projektu, rządowa dyscyplina nas nie wiąże, ponieważ państwo, premier, zaplecze PiS-u tę dyscyplinę, która daje także lojalność w wymiarze czysto ludzkim, to wy ją złamaliście - mówił Kwiatkowski.

Kwiatkowski o projekcie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną

- Chcę zrealizować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przywrócić zasady praworządności w Polsce. Przygotowałem projekt ustawy, inicjatywy senackiej. Komisja ustawodawcza wczoraj ją przyjęła jako inicjatywę ustawodawczą do dalszych prac i w tej ustawie, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidujemy Izbę Dyscyplinarną. Zgodnie z tym, co mówi Trybunał Sprawiedliwości, że ona nie daje żadnych gwarancji, że w sposób niezależny i bezstronny będą prowadzone te postępowania - wyjaśnił.

Dodał, że "15 osób, które wykonywały swoje obowiązki w Izbie Dyscyplinarnej, jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostało wadliwie powołanych i jak zostało wadliwie powołanych, to nie mogą dalej pełnić swoich obowiązków". - To nie znaczy, że w przyszłości, jeżeli będą chcieli, przecież mogą startować do różnych konkursów, ale na równych, uczciwych, sprawiedliwych zasadach - dodał.