Policja nie zapobiegła zabójstwu starszego małżeństwa, choć funkcjonariusz CBŚP znał wcześniej plany gangstera

"Żołnierz" nieżyjącego bossa Pruszkowa zatrzymany 07.08 | Andrzej P., pseudonim Nos, i czternastu innych producentów amfetaminy zostało zatrzymanych w środę i we wtorek przez CBŚ. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie zarzuciła im popełnienie zbrodni - wytwarzanie narkotyków. Do tego momentu prokuratorzy skierowali osiem wniosków do sądu o areszt. Planują wysłać pięć kolejnych. policja.pl