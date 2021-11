Marsz Niepodległości organizowany przez narodowców w Warszawie. "Ten obrazek rokrocznie idzie w świat"

Z okazji Święta Niepodległości w czwartek przez Warszawę przechodzi marsz narodowców, który w tym roku ma charakter państwowy. Pochód rozpoczął się chwilę przed godziną 14. Na antenie TVN24 jego przebieg komentowali publicyści. Wojciech Szacki z Polityki Insight zauważył, że "szkoda, że państwo oddało najważniejsze święto organizacjom radykalnym". Roch Kowalski z RMF FM ocenił, że "ten obrazek rokrocznie idzie w świat".

Trasa marszu przebiega od ronda Dmowskiego do ronda de Gaulle'a Alejami Jerozolimskimi i dalej przez most i aleję Poniatowskiego w okolice Stadionu Narodowego. Finałem wydarzenia jest złożenie wieńców przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego przy wejściu do Parku Skaryszewskiego.

Na antenie TVN24 przebieg marszu komentowali publicyści. Wojciech Szacki z Polityki Insight przyznał, że "ma problem" z oceną tego wydarzenia.

- My co roku oglądamy mniej więcej to samo. Raz jest trochę barwniej, raz mniej barwnie, ale mniej więcej co roku widzimy ten sam rytuał w centrum Warszawy i co roku spotykamy się w podobnym gronie i podobne rzeczy mówimy, co jest dość przygnębiające - powiedział.

- Dla mnie dość ogólna refleksja jest taka, że szkoda, że państwo polskie tak skapitulowało i oddało najważniejszy dzień w roku, najważniejsze święto, organizacjom radykalnym - dodał Szacki. - Gdzie jest prezydent? Gdzie jest premier? Nie idą w tym marszu, nie jest to tak naprawdę marsz państwowy, nawet jeśli w ostatniej chwili PiS ten patronat państwowości nadał - powiedział, odnosząc się do decyzji w sprawie organizacji marszu narodowców.

Roch Kowalski z RMF FM odniósł się do przekazanych Polską Agencją Prasową danych organizatorów na temat frekwencji. Wynika z nich, że w marszu bierze udział ponad 100 tysięcy osób. - Jeżeli uczestników tego marszu jest więcej, to jest to także konsekwencja przyzwalania na to, żeby w debacie publicznej hasła homofobiczne się pojawiały, i żeby za zachowania agresywne, hejterskie i dyskryminujące nie spotykały żadne kary - podkreślał.

- Jeżeli spojrzymy na postępowania prokuratorskie czy chociażby w sprawie wieszania portretów na szubienicach, czy w sprawach zgłaszanych z powodów mowy nienawiści skierowanej na przykład do środowiska LGBT, jeżeli spojrzymy na rozliczenia po ostatnim Marszu Niepodległości z ubiegłego roku, to wszystko wskazuje bezkarności i legitymizowanie tych postaw - dodał Kowalski. - Społeczeństwo się radykalizuje - wskazał.

Marsz narodowców w Warszawie Wojciech Olkuśnik, PAP

Według publicysty "ten obrazek rokrocznie idzie w świat". - Z Polski raczej w ostatnich miesiącach nie dopływają pozytywne informacje na Zachód i Wschód. Jednak naszym zdecydowanie większym zmartwieniem niż to, jak zostanie odczytany marsz, jest kwestia praworządności, konfliktu z Brukselą i kwestia granicy. I tego, w jaki sposób spór o praworządność wpływa na to, jak Polska radzi sobie z tym kryzysem - dodał.

Marsz ma charakter państwowy

Marsz narodowców to inicjatywa stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którym kieruje Robert Bąkiewicz. Urząd miasta stołecznego nie zarejestrował jednak jego marszu, ponieważ uprzedziła go grupa 14 Kobiet z Mostu, która wcześniej zgłosiła wydarzenie na tej samej trasie. Warszawscy urzędnicy tłumaczyli też odmowę rejestracji marszu narodowców jako wydarzenia cyklicznego tym, że nie spełnia ustawowego warunku odbywania się w danym miejscu co najmniej trzy lata z rzędu. Prezydent Rafał Trzaskowski przypominał, że zeszłoroczny marsz co prawda odbył się, ale był nielegalny.

Decyzję prezydenta Warszawy skorygował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Miasto poszło do sądu, który przyznał mu rację. Skutku nie przyniosło także odwołanie wojewody, bo w apelacji wyrok utrzymano. Na nic zdały się także interwencje prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Robert Bąkiewicz zapewniał, że marsz i tak się odbędzie, jest poszukiwana odpowiednia formuła prawna.

Marsz narodowców 2021 Leszek Szymański / PAP

Dwa dni przed 11 listopada z pomocą przyszło państwo w osobie Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zdecydował on, że marsz będzie miał charakter państwowy. Mimo to nie zdecydowali się w nim wziąć udziału prezydent ani premier, o czym informowali ich współpracownicy.

