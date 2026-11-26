Polska Bali się, że ich skargi nic nie dadzą. "Czujemy ulgę pomieszaną z euforią" Iga Dzieciuchowicz |

DPS "Kombatant" na warszawskim Bemowie Źródło zdj. gł.: bemowo.um.warszawa.pl

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Witold, pracownik DPS Kombatant, notował w zeszycie, co dzieje się w placówce. Namawiał innych, by gdzieś to zgłosić, ale bał się, że nikt im nie uwierzy.

Kazimierz mówił, że personel i podopieczni są zastraszani, a z panią dyrektor nie ma żadnej rozmowy.

Agnieszka była bardziej dosadna. - Dyrektorka ma nas za gówno, że tak dosłownie powiem. Pracowałam w tym miejscu jak koń pociągowy, zresztą jak wszyscy. Na odprawach, gdzie są pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe, krzyczała na nas, że wszystko robimy źle - mówiła w rozmowie z TVN24+.

Skarżyli się też sami podopieczni.

Ludmiła: - Ona potrafi wiele rzeczy zorganizować, ale ma wadę, która wyklucza ją z pracy na tym stanowisku. Ta pani po prostu nie lubi ludzi, gardzi nimi.

Bliscy podopiecznych żalili się zaś, że brakuje personelu, a dyrektorka nie potrafi zadbać o właściwą jakość opieki.

Marzena, córka Jadwigi Roman, łączniczki z Powstania Warszawskiego: - Z dyrektorką nie da się przeprowadzić żadnej kulturalnej, merytorycznej rozmowy. Pisałam do niej skargi mailem, dzwoniłam - opowiadała w rozmowie z TVN24+. Dodała, że jej mama miała nieopatrzone rany, była odwodniona.