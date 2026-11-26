Bali się, że ich skargi nic nie dadzą. "Czujemy ulgę pomieszaną z euforią"
Witold, pracownik DPS Kombatant, notował w zeszycie, co dzieje się w placówce. Namawiał innych, by gdzieś to zgłosić, ale bał się, że nikt im nie uwierzy.
Kazimierz mówił, że personel i podopieczni są zastraszani, a z panią dyrektor nie ma żadnej rozmowy.
Agnieszka była bardziej dosadna. - Dyrektorka ma nas za gówno, że tak dosłownie powiem. Pracowałam w tym miejscu jak koń pociągowy, zresztą jak wszyscy. Na odprawach, gdzie są pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe, krzyczała na nas, że wszystko robimy źle - mówiła w rozmowie z TVN24+.
Skarżyli się też sami podopieczni.
Ludmiła: - Ona potrafi wiele rzeczy zorganizować, ale ma wadę, która wyklucza ją z pracy na tym stanowisku. Ta pani po prostu nie lubi ludzi, gardzi nimi.
Bliscy podopiecznych żalili się zaś, że brakuje personelu, a dyrektorka nie potrafi zadbać o właściwą jakość opieki.
Marzena, córka Jadwigi Roman, łączniczki z Powstania Warszawskiego: - Z dyrektorką nie da się przeprowadzić żadnej kulturalnej, merytorycznej rozmowy. Pisałam do niej skargi mailem, dzwoniłam - opowiadała w rozmowie z TVN24+. Dodała, że jej mama miała nieopatrzone rany, była odwodniona.