Szarpanina w Arkadii, dwie osoby dźgnięte ostrym narzędziem trafiły do szpitala. Policja szuka napastnika

Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala po szarpaninie w centrum handlowym Arkadia w Warszawie. Zostali dźgnięci ostrym narzędziem przez innego mężczyznę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszukuje go policja.

- Około godziny 19 doszło do szarpaniny między trzema mężczyznami, byli to obcokrajowcy. Jeden z mężczyzn dźgnął ostrym narzędziem dwóch pozostałych. Trafili oni do szpitala z powierzchownymi ranami, które nie zagrażają życiu - przekazała.