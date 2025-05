Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: TVN24

Nie żyje kobieta zaatakowana siekierą na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Kluczowe fakty: Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. Nie żyje pracowniczka uczelni.

Policja zatrzymała młodego mężczyznę.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, kim jest napastnik.

W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalnie.

Czytelnik poinformował nas o ataku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Jak opisał, "mężczyzna zaatakował toporkiem portierkę zamykającą budynek Audytorium Maximum po zajęciach". Napastnik, według relacji naszego sygnalisty, został obezwładniony przez straż akademicką.

O sprawę zapytaliśmy policję, funkcjonariusze początkowo nie zdradzali jednak szczegółów. - Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym - mówił krótko Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.

Akcja policji na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kobieta zabita siekierą na UW

Kilkadziesiąt minut później krótki komunikat w mediach społecznościowych zamieściła stołeczna komenda. Funkcjonariusze poinformowali, że sprawca został ujęty. Oficjalnie potwierdzili też śmierć zaatakowanej kobiety.

"Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wtargnął na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. To 22-letni obywatel Polski. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala" - napisali. Jak dodali, do zdarzenia doszło około godziny 18:50. Jak relacjonują służby, to wtedy na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby.

Na miejscu pracuje prokurator. Nam nieoficjalnie udało się ustalić, że agresor był studentem, pochodził z Gdyni. Zmarła to pracownica administracyjna UW, w wieku 53-lat.

Pomogli funkcjonariusze SOP

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że w akcji na terenie kampusu brali udział obecni tam funkcjonariusze SOP, którzy między innymi pomagali poszkodowanym, uczestniczyli w ujęciu sprawcy.

Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak i Kolegium Rektorskie ogłosili czwartek 8 maja dniem żałoby na uczelni. Szef resortu nauki Marcin Kulasek i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożyli wyrazy współczucia rodzinom ofiar.