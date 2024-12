Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż TVN. "Zachowanie niezależności newsów priorytetem"

W piątek wieczorem prezeska TVN Warner Bros. Discovery Kasia Kieli wysłała do pracowników wiadomość, odnoszącą się do kwestii potencjalnej sprzedaży Grupy TVN.

Dziś wieczorem media opublikowały informację o procesie ewentualnej sprzedaży TVN. Tak jak rozmawialiśmy podczas Town Hall, WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów. Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu.