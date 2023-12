Wypadek na S7. Dachował bus, sześć osób w szpitalu

Sześć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło w sobotnie popołudnie do szpitala po wypadku busa, który dachował na drodze ekspresowej S7 koło Waplewa (województwo warmińsko-mazurskie) - podała straż pożarna. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci.

W sobotę po południu na drodze ekspresowej S7 na wysokości MOP Lutek w okolicach Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku, w wyniku którego dachował bus. Sześć osób trafiło do szpitala. - Busem podróżowało osiem osób, z czego sześć zostało poszkodowanych i zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala - poinformował PAP rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański.