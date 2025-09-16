Szef chińskiej dyplomacji w Polsce. Co ustalono, czego zabrakło

Rzecznik MSZ: zwróciliśmy uwagę chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie Źródło: TVN24

Wang Yi to szef chińskiej dyplomacji i jeden z najważniejszych polityków tego kraju. W poniedziałek spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wizyta ta nastąpiła krótko po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez ok. 20 rosyjskich dronów, a także gdy czasowo zamknięta jest granica Polski z Białorusią, co wstrzymało transport kolejowy chińskich towarów do Europy.

Po poniedziałkowych rozmowach nie wydano jednak wspólnego, polsko-chińskiego oświadczenia. Obie strony na własną rękę informowały o ich przebiegu, zwracając jednak uwagę na różne kwestie. Co ustalono w trzech głównych obszarach, których dotyczyły rozmowy?

1. Zamknięcie Nowego Jedwabnego Szlaku