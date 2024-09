"Drogówka powinna być policją lotną". Eksperci o sposobach na bandytów drogowych

Resort sprawiedliwości, w celu zwiększenia skuteczności w walce z przestępczością na polskich drogach, zapowiada intensywne prace nad zmianami w prawie . Wśród rozwiązań ma być m.in. wprowadzenie zabójstwa drogowego do katalogu przestępstw. Zmiany są reakcją na głośne przypadki rażącego łamania prawa drogowego – wypadku w Warszawie na Woronicza , wypadku na A1, czy ostatniego tragicznego zderzenia na Trasie Łazienkowskiej .

Walka z bandytami drogowymi

Ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski zapytany w programie "Tak jest" w TVN24 o to, jak skutecznie walczyć z bandytami drogowymi, podkreślił, że "policja nie może być przewidywalna".

- Nie mogą stać i pracować w tych samych miejscach. Jadę z Gdańska do Warszawy, wiem w których miejscach stoją i mierzą prędkość. Trzeba rotować miejscami do kontroli, zaskakiwać kierowców nie tylko nowymi formami kontroli, ale nowymi miejscami. Z lotu ptaka policja powinna nas kontrolować, zatrzymywać, a nie "suszyć" w tych samych miejscach – ocenił.

- Jeżeli mam trzech albo czterech policjantów, to wiem, że mam za mało policjantów i za mało radiowozów, ale muszę markować, udawać, że nas jest więcej. Jeżeli chciałbym troszeczkę oszukać kierowców, to po prostu zmieniałbym te miejsca. Raz bym był tu, raz tu i tak na pozór wyglądałoby, że tych policjantów jest więcej. Drogówka powinna być policją lotną – dodał.

Kościuszko: służby powinny natychmiast reagować

Kierowca rajdowy Michał Kościuszko przyznał, że mimo zaostrzania prawa, przydarzają się kolejne przypadki rażącego łamania prawa drogowego. – Mimo, że mówimy i edukujemy, i nagłaśniamy takie sprawy, to jednak nieuchronność kary nie jest taka, jak być powinna – podkreślił.

- Mandaty są dość wysokie i rzeczywiście przepisy z roku na rok są zaostrzane, ale co się potem dzieje, po zdarzeniu, to nie jest dla nas wymarzony scenariusz. Służby powinny natychmiast reagować i przestępcy powinni być jak najszybciej rozliczeni z tego, co robią – wskazał.