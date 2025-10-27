Logo strona główna
Polska

Żurek: mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy"

Waldemar Żurek
Minister Waldemar Żurek o przywracaniu praworządności
Źródło: TVN24
Te zapowiedzi nie są bezcelowe, one mają zastraszyć sędziów i prokuratorów, którzy walczyli, żeby konstytucja działała w Polsce. Teraz mają być zastraszeni - mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Faktach po Faktach" w TVN24, nawiązując m.in. do słów Zbigniewa Ziobry.

Gościem poniedziałkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mówił o "zastraszaniu sędziów i prokuratorów".

Żurek: jak szybko będą "obcinać głowy"

- Swego czasu pojawił się taki projekt, który krążył wśród prokuratorów. Co będzie robione z prokuratorami, którzy dzisiaj przywracają praworządność. Dzisiaj na konwencji partii opozycyjnej, która chciała nam w Polsce zafundować Białoruś, mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy" sędziom, wyrzucać ich zawodu - mówił Żurek.

Zdaniem ministra sprawiedliwości zapowiedzi opozycji "nie są bezcelowe". - One mają zastraszyć sędziów i prokuratorów, którzy walczyli, żeby konstytucja działała w Polsce, dla obywateli, razem z obywatelami. Teraz mają być zastraszeni - stwierdził.

- Jeżeli będzie tak, że partia o zapędach autorytarnych dojdzie do władzy, to ona wyciągnie konsekwencje z ośmiu lat swoich rządów. Dzisiaj też były minister Ziobro mówił o tym, jak to trzeba było stłumić bunt w zarodku. (...) Jakby politycy nie dokończyli tego dzieła - powiedział Żurek.

pc

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Waldemar ŻurekMinisterstwo Sprawiedliwości
