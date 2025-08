Żurek o wejściu do rządu: to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu

Żurek był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, dlaczego zdecydował się wejść do rządu i jednocześnie zrezygnować ze statusu sędziowskiego.

- To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu i nie ukrywam tego. Rzeczywiście bardzo byłem związany z tą moją misją w sądach - przyznał.

- Oczywiście to nie jest tak, że sędzia Żurek jest niezastąpiony i on może zmienić rzeczywistość. Natomiast w sytuacji, gdy ponownie politycy, którzy chcieliby wprowadzić państwo autorytarne, dojdą do władzy, to na nic moje polityki, na nic moja ciężka praca przez lata - mówił dalej.

- Nie miałem złudzeń. Albo spróbujemy teraz dotrzeć do społeczeństwa, zreformować sądy, albo nie znajdziemy sobie miejsca w tym kraju i będziemy musieli ratować się emigracją lub wylądujemy w więzieniach - dodał minister Żurek.

