Wakacje w cieniu drożyzny. Popularne muzea w Polsce można też zwiedzić za darmo

Niemal wszystkie muzea w największych polskich miastach dysponują chociaż jednym dniem w tygodniu, w którym można zwiedzić je za darmo. Sprawdziliśmy, które placówki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu można odwiedzić nie płacąc za bilet.

Tegoroczne wakacje wiążą się z wysokimi kosztami. Jak pisaliśmy, w przypadku największych turystycznych atrakcji dla rodzin z dziećmi w Polsce trzeba liczyć się z wydatkami rzędu nawet kilkuset złotych przy dwóch osobach dorosłych i dwójce dzieci. Dziś podpowiadamy, jak zaoszczędzić - do wielu znanych muzeów w kraju można wejść bowiem za darmo lub płacąc mocno obniżoną cenę.

Warszawa. Darmowe muzea w stolicy

W poniedziałki za darmo można wejść do m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego. We wtorki za darmo można zobaczyć wystawę stałą Muzeum Narodowego, a w pozostałe dni tygodnia dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia mogą nabyć bilet za 1 zł. W piątki w godz. 17:00-20:00 obowiązuje zaś zniżka 50 proc. na wszystkie bilety, z wyjątkiem tych za złotówkę. Również we wtorki za darmo można zobaczyć Narodowe Muzeum Techniki, Muzeum Karykatury i Muzeum Ziemi.

W środy darmowe wejście obowiązuje na ekspozycje stałe Zamku Królewskiego, a w pozostałe dni dzieci w wieku 7-16 lat mogą je zwiedzać za 1 zł. Również w środę bezpłatny jest wstęp do warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina. W czwartki bezpłatnie można zwiedzać Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a w pozostałe dni dzieci w wieku 7-16 lat mogą wejść do nich za 1 zł. W dodatku w POLIN bilet za złotówkę przysługuje też młodzieży uczącej się do 26. roku życia. Również w czwartek bezpłatny wstęp obowiązuje w Muzeum Warszawy, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (tutaj dzieci, młodzież i studenci w pozostałe dni wejdą za 2 zł) i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (tutaj dzieci i młodzież do 26. roku życia codziennie płacą 1 zł).

W piątki za darmo wejdziemy do Muzeum Łazienek Królewskich, a w pozostałe dni za 1 zł mogą wejść dzieci od lat 7 i młodzież do 26. roku życia. Muzeum Geologiczne można zobaczyć za darmo codziennie (z wyjątkiem soboty, gdy jest ono nieczynne). Wstęp wolny codziennie obowiązuje również w Domu Spotkań z Historią i Centrum Pieniądza (w poniedziałki obie placówki nieczynne).

Kraków. Bezpłatne muzea

W Krakowie w poniedziałki za darmo można wejść do Zamku Królewskiego na Wawelu i zobaczyć trzy wystawy - Wawel Zaginiony, Zbrojownię i Sztukę Wschodu. Namioty Tureckie.

We wtorki za darmo można zwiedzać wystawy stałe wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego. W pozostałe dni (w poniedziałki muzeum jest nieczynne) dzieci i młodzież ucząca się od 7. do 26. roku życia płacą za bilet 1 zł. Tego samego dnia za darmo zobaczyć można też wystawy główne Muzeum Fotografii i wystawę stałą Muzeum Etnograficznego.

W środy bezpłatne wejście obowiązuje w Muzeum Nowej Huty, a w czwartki na wystawę stałą w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Darmowe muzea w Trójmieście

W poniedziałki darmowy wstęp przysługuje w większości oddziałów Muzeum Gdańska (z wyjątkiem Muzeum Nauki Gdańskiej, Westerplatte, Kuźni Wodnej i Zespołu Przedbramia). We wtorki za damo wejdziemy do Muzeum Miasta Gdyni, a w środy do Muzeum Emigracji w Gdyni.

W piątki za darmo wejdziemy do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku (w pozostałe dni uczniowie i studenci do 26. roku życia za 1 zł). W niedzielę bezpłatnie zwiedzimy Muzeum Sopotu.

Bezpłatne zwiedzanie muzeów we Wrocławiu

W środę bezpłatnie można zwiedzić wrocławskie Muzeum Architektury, a w czwartek Muzeum Współczesne oraz oddziały Muzeum Miejskiego: Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, Muzeum Archeologiczne i Muzeum Militariów.

W soboty za darmo wejdziemy do Muzeum Narodowego na wystawy stałe (w pozostałe dni uczniowie i studenci do 26. roku życia za 1 zł) i do jego oddziału, Muzeum Etnograficznego. Z kolei Pawilon Czterech Kopuł, również oddział MN, można za darmo zwiedzić we wtorek. Od wtorku do piątku bezpłatnie można zobaczyć Muzeum Farmacji.

Łódź. Muzea za darmo

We wtorki bezpłatny wstęp obowiązuje w łódzkim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym. W środy za darmo wejdziemy na wystawy stałe Muzeum Kinematografii, Centralnego Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Miasta Łodzi. W piątek za darmo zwiedzimy Muzeum Sztuki (a w pozostałe dni dzieci i młodzież do 26. roku życia za 1 zł).

Poznańskie muzea za darmo

We wtorki za darmo zwiedzić można Galerię Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu, a także inne jego oddziały: Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Dzieci i młodzież w wieku 7-26 lat zwiedzą je za 1 zł we wszystkie dni.

W niemal wszystkich powyższych instytucjach darmowy bilet we wszystkie dni tygodnia przysługuje dzieciom do 7. roku życia.

Autor:pb//am

Źródło: tvn24.pl