Polska

"To będzie ustawa o bezpieczeństwie, człowieczeństwie i równości"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to będzie ustawa o bezpieczeństwie, człowieczeństwie, o równości
Źródło: TVN24
Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że ustawa o związkach nieformalnych nie będzie ustawą ideologiczną, tylko ustawą o "bezpieczeństwie, człowieczeństwie i równości". Wyraziła nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki ją podpisze.

W piątek w Sejmie liderzy Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz, mają przedstawić szczegóły projektu ustawy o związkach nieformalnych.

- To będzie ustawa o bezpieczeństwie, to będzie ustawa o człowieczeństwie, o równości, o dobrym równym traktowaniu wszystkich, którzy chcą zakładać rodziny, chcą żyć w związkach, chcą tworzyć mikrowspólnoty i chcą żyć w Polsce, w swojej ojczyźnie – powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Faktach po Faktach
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Faktach po Faktach
Źródło: TVN24

Podkreśliła, że nazwa ustawy "jest kwestią drugorzędną". – Najważniejsze, że jest to krok w kierunku bezpieczeństwa, równości i godności osób, które z bardzo różnych powodów dziś żyją w związkach nieformalnych – stwierdziła.

Przedstawicielka Nowej Lewicy zapytana, dlaczego tak długo trwały negocjacje w ramach koalicji rządowej, odpowiedziała: "Trwało to tyle, bo jesteśmy rządem koalicyjnym". – To jest tak: zawsze najlepszym momentem na zasadzenie drzewa jest 20 lat temu, drugim najlepszym momentem jest teraz. Bardzo cieszę się, że idziemy do przodu i gratuluję ministrze (Katarzynie) Kotuli i posłance Urszuli Pasławskiej, bo to między nimi toczyły się głównie te prace dążące do wypracowania koalicyjnego porozumienia – podkreśliła.

"To są założenia, na których Lewicy zależało"

Minister oceniła, że ustawa "to jest postęp". – Naprawdę chodzi o bezpieczeństwo i dobrostan tych, którzy dziś boją się o swoją przyszłość, bezpieczeństwo, a zasługują tak samo, jak my wszyscy na godne i równe traktowanie – podkreśliła.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była pytana o nieoficjalnie informacje, że umowa ma być zawierana przed notariuszem i to on ma ją rejestrować w urzędzie stanu cywilnego; partnerzy zyskają dostęp do zasiłku pogrzebowego, prawo do pochówku partnera, rentę wdowią, prawo do uzyskiwania informacji medycznej i będą mogli rozliczać się wspólnie. Polityczka przyznała, że "to są te założenia, na których Lewicy zależało".

Dziemianowicz-Bąk: to są założenia, na których Lewicy zależało
Źródło: TVN24

- Mam nadzieję i apeluję do prezydenta, żeby tak jak podpisał słusznie ustawę stażową, tak podpisał właśnie tę ustawę - odpowiedziała na pytanie, czy uda się przekonać prezydenta Karola Nawrockiego.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Agnieszka Dziemianowicz-BąkLGBTZwiązki partnerskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica