"To wygląda trochę na mecz PiS kontra reszta świata"

- Mam poczucie, że panuje pewna panika w obozie PiS-u związana z reakcjami na tę ustawę - i krajowymi, i międzynarodowymi. W tej chwili to wyglada trochę na mecz PiS kontra reszta świata - stwierdził Kucharczyk, nawiązując także do przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdził, że sytuacja w obu państwach się pogarsza. - Jedynymi źródłami pozytywnych opinii na temat tych zmian są politycy partii rządzącej. W tej chwili i opozycja mówi, że to jest zła ustawa, i wszystkie poważne instytucje międzynarodowe, autorytety prawne mówią dokładnie to samo. Tutaj ta opinia jest jednoznacznie negatywna - kontynuował.