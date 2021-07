"Znam wielu posłów PiS-u i mam nadzieję, że nie podporządkują się temu szaleństwu"

Mam nadzieję, że wśród posłów PiS-u będą tacy, którzy nie dadzą sobie wmówić, że w Polsce nie ma miejsca na wolne media – mówił w rozmowie z TVN24 Jerzy Jurecki, twórca i wydawca "Tygodnika Podhalańskiego". Odniósł się do złożonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Według Jureckiego, "Polacy nie dadzą sobie odebrać niezależnych mediów".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

"To jest tworzenie nowego ustroju"

Do sprawy odniósł się w piątkowej rozmowie z TVN24 Jerzy Jurecki, twórca i wydawca "Tygodnika Podhalańskiego". - Brałem udział w przekształceniu ustrojowym dotyczącym mediów. (…) W 1989 roku budowaliśmy nowy ustrój, między innymi oparty na niezależnych mediach. I oczywiście tworzyliśmy te media, nie dzieląc absolutnie ich właścicieli na lepszych lub gorszych. Każdy mógł te wolne media sobie założyć – przypominał. - Wydawało nam się, że coś, co jest tak ważne dla demokracji, tego wymaga – podkreślił.

Pytany o to, co rządząca partia chce osiągnąć, wnosząc taki projekt do Sejmu, Jerzy Jurecki ocenił, że "to jest dokładnie jak krok następny po tym, którego dokonano przy okazji mediów regionalnych, to znaczy kupna przez Orlen gazet regionalnych od Polska Press". - Udało się. Dziś wymienieni są chyba wszyscy naczelni gazet regionalnych na "swoich", mówię tutaj o tych, którzy deklarują poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie też pseudodziennikarstwo uprawiają – ocenił.

Według niego kolejnym krokiem jest "marzenie" o przejęciu niezależnej telewizji. - To jest tworzenie nowego ustroju. Wydaje się, że rządzący chcą stworzyć ustrój bez niezależnych mediów i bardzo nas to niepokoi. Mówię to jako wydawca niezależnej gazety. Takich wydawców jest w Polsce kilkudziesięciu, którzy pamiętają '89 rok, pamiętają też, co było wcześniej. I na pewno nie będziemy na to spokojnie patrzeć i na pewno będziemy się starać, żeby do tego nie doszło – deklarował twórca "Tygodnika Podhalańskiego".

"Polacy nie dadzą sobie odebrać niezależnych mediów"

Pytany o możliwe konsekwencje przyjęcia ustawy anty-TVN, Jerzy Jurecki zwrócił uwagę, że "dołączamy się do takiego myślenia sowieckiego, dołączamy się do myślenia, które dzisiaj wygrywa na Węgrzech". - Ze zdziwieniem przypatrywałem się, jak likwidowano niezależne media na Węgrzech, i byłem przekonany, że to jest w Polsce niemożliwe. I dalej tak uważam, że Polacy nie dadzą sobie odebrać niezależnych mediów, nie dadzą sobie odebrać TVN-u, TVN24 – powiedział.

- Miliony Polaków wsłuchuje się w informacje płynące z tych stacji i dzięki Bogu, bo przecież alternatywą jest publiczna telewizja, w której w tej chwili już niezależnego dziennikarstwa niestety nie ma – zaznaczył.

Jurecki wyraził nadzieję, że "wśród samych posłów PiS-u będą tacy, którzy nie dadzą sobie jednak wmówić, że w Polsce nie ma miejsca na wolne media". - Znam wielu posłów PiS-u i mam nadzieję, że nie podporządkują się temu szaleństwu, które w tej chwili nachodzi – mówił gość TVN24.

"Od 32 lat wpływ na Tygodnik Podhalański mają czytelnicy z USA"

"Tygodnik Podhalański" odniósł się do projektu nowelizacji także na Twitterze. "Domagamy się, aby potraktować nas tak samo jak TVN i TVN24. Od 32 lat wpływ na Tygodnik Podhalański mają czytelnicy z USA. Nie możemy godzić się, aby na polską gazetę tak duży wpływ mieli górale w Ameryce. Na zdjęciach dowody naszych związków z USA" – czytamy we wpisie, który opatrzono zdjęciami mieszkańców Stanów Zjednoczonych czytających "Tygodnik Podhalański".

Autor:ft//rzw

Źródło: TVN24