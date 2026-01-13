Logo strona główna
Polska

Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050

Nieudane wybory w Polsce 2050
"Trwały próby wyjaśnienia całej tej sytuacji. Był pomysł, by przedłużyć głosowanie w związku z tymi problemami, ale to się nie udało"
Specjalna komisja odpowiadała za przeprowadzanie internetowego głosowania w Polsce 2050, a pierwsze ostrzeżenia o możliwych problemach technicznych pojawiły się jeszcze w grudniu. Dziennikarz TVN24 Patryk Michalski opisał kulisy unieważnionej drugiej tury wyborów przewodniczącej partii. Mówił też o złości i wezwaniach do rozliczeń.

W poniedziałek odbyła się druga tura wyborów przewodniczącej Polski 2050. Głosowanie - tylko w formie internetowej - miało potrwać do godziny 22. Po północy jeden z członków partii przekazał jednak, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

Co dokładnie się wydarzyło podczas głosowania? Opisywał dziennikarz TVN24 Patryk Michalski, który jako pierwszy donosił o "błędach systemu" podczas głosowania.

Pierwsze ostrzeżenia o problemach były jeszcze w grudniu

Jak mówił na antenie TVN24, problem polegał na tym, że niektórzy posłowie nie mogli oddać głosu. - Nieoficjalne sygnały, które do mnie trafiają, są takie, że niektórzy członkowie Polski 2050 mieli problem z zagłosowaniem już około godziny 20. Trwały próby wyjaśnienia całej tej sytuacji. Był pomysł, by przedłużyć głosowanie w związku z tymi problemami, ale to się nie udało - tłumaczył Michalski.

Opowiedział też o organizacji całego procesu. - Za techniczne przeprowadzenie tych wyborów odpowiadała trzyosobowa komisja wyborcza, powołana z mniej znanych członków Polski 2050. Obie kandydatki mogły wysłać obserwatorów na to głosowanie i z moich informacji wynika, że Paulina Hennig-Kloska skorzystała z takiej możliwości - tłumaczył Michalski.

Hołownia wysłał im SMS-a. "Napisał wprost"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia wysłał im SMS-a. "Napisał wprost"

Zaznaczył, że partia korzystała z zewnętrznego systemu do głosowania. Nie zmienia to jednak faktu, mówił Michalski, że "całe wizerunkowe odium spada na Polskę 2050". Co więcej, z jego informacji wynika, że "pierwsze pisma o możliwych problemach" z tym systemem pojawiły się już około 19 grudnia, ale "partia nie przygotowała się na takie scenariusze".

"Frustracja, złość, poczucie kompromitacji"

Dziennikarz dodał, że nieudane głosowanie wywołało burzę wewnątrz Polski 2050. - Niektórzy posłowie wzywają do rozliczeń wewnątrz partii, w tym do rozliczeń w zarządzie, który i tak po tych wyborach się zmieni, ale też wśród komisji wyborczej - mówił Michalski. Zaznaczył, że wśród członków partii odczuwalna jest "gigantyczna frustracja, złość i wręcz takie poczucie kompromitacji tego procesu wyborczego".

Mimo to, podkreślił Michalski, "odpowiedzi na pytanie, dlaczego dokładnie do tego doszło i kiedy poznamy wreszcie nazwisko nowej szefowej Polski 2050, cały czas nie ma".

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Źródło: Marcin Obara/PAP

Wybory w Polsce 2050

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się łącznie pięcioro jej członków. W pierwszej turze najlepsza okazała się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą poparło 277 członków partii. Na drugim miejscu znalazła się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Wyścig wyborczy na trzecim miejscu zakończyła Joanna Mucha ze 119 głosami poparcia. Za nią znaleźli się Ryszard Petru - 95 głosów i Rafał Kasprzyk - 34 głosy.

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Polska 2050Paulina Hennig-KloskaKatarzyna Pełczyńska-NałęczSzymon Hołownia
