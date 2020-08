Amerykańskie media o współpracy obronnej Polski i USA: umowa pozwoli przerzucić żołnierzy z Niemiec

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA toruje drogę do przerzutu wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski - zwróciła uwagę telewizja ABC. Agencja Bloomberg podkreśliła z kolei, że porozumienie spowoduje wysłanie do naszego kraju 1000 dodatkowych żołnierzy, których koszty obecności, wyceniane na 500 milionów złotych, pokryje Polska.