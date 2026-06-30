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Umorzenie śledztwa w sprawie "dwóch wież". Kacper Sulowski: zaskakująca decyzja prokuratury

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Sulowski: politycy będą się oczywiście przerzucać wzajemnymi oskarżeniami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Decyzja prokuratury na pewno jest zaskakująca - ocenił dziennikarz "Czarno na białym" Kacper Sulowski, autor reportaży na temat śledztwa dotyczącego "dwóch wież". Przypomniał o początkach sprawy i mówił o potencjalnej treści uzasadnienia prokuratury w sprawie umorzenia postępowania.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował we wtorek o umorzeniu śledztwa dotyczącego "dwóch wież". Sprawa ta wyszła na jaw w 2019 roku i związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w Warszawie. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.

Prokuratura przekazała w komunikacie między innymi, że badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego. "Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia" - napisano.

Sprawę komentował w TVN24 dziennikarz "Czarno na białym" Kacper Sulowski, autor reportaży na temat śledztwa dotyczącego "dwóch wież". - Decyzja prokuratury na pewno jest zaskakująca. Teraz politycy będą się oczywiście przerzucać wzajemnymi oskarżeniami o to, czyja jest prokuratura, czy jest zabetonowana, czy nie jest zabetonowana - ocenił.

Sulowski o sprawie "dwóch wież"

Zdaniem Sulowskiego decyzja jest również zaskakująca, ponieważ "Jarosław Kaczyński - po jednym tylko przesłuchaniu - najprawdopodobniej zaprzeczył wszystkim doniesieniom, jakoby powoływał się na swoje wpływy w spółce Srebrna". W tym kontekście dziennikarz przypomniał o nagraniach rozmów autorstwa Birgfellnera.

- Kiedy [Kaczyński - red.] negocjował warunki podpisania umowy z austriackim biznesmenem, powoływał się na to, że to on decyduje w spółce. A kiedy przyszło do zapłaty, odsyłał go do zarządu - powiedział.

Według Sulowskiego jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że - zgodnie z jego wiedzą - "prokuratura miała dowody na to, że 50 tysięcy złotych w kopercie przekazanej księdzu ówczesnemu Rafałowi Sawiczowi wręczył Birgfellner za pośrednictwem Jarosława Kaczyńskiego".

Na uwagę, że jest to bardzo mocne stanowisko, wyjaśnił: - Były dowody dostarczone przez austriackiego biznesmena i wiemy, jakie to były dowody. Kiedy zapoznamy się z uzasadnieniem prokuratury, będzie ona musiała także ocenić dowody, które w tej sprawie pozyskała. Być może, i najprawdopodobniej tak było, uzna, że te dowody były albo niewystarczające, albo nie dokumentowały faktu popełnienia przestępstwa.

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Sulkowski: prokuratura zwlekała z decyzją, czy śledztwo w ogóle wszcząć

Dopytywany o to, jakie dotąd były losy śledztwa w sprawie "dwóch wież", Sulowski przypomniał, że "za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy śledztwo w ogóle nie zostało wszczęte". - Po tym, jak austriacki biznesmen zawiadomił prokuraturę w sprawie potencjalnego oszustwa, prokuratura okręgowa przez osiem miesięcy zwlekała z decyzją, czy śledztwo w ogóle wszcząć, przesłuchując przez kilkadziesiąt godzin austriackiego biznesmena - mówił.

- Jarosława Kaczyńskiego przesłuchiwać nie musiała, bo w śledztwie na tym etapie początkowym po zawiadomieniu, w tych czynnościach wyjaśniających, można przesłuchać jedynie zawiadamiającego - dodał.

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Sulowski wskazał jednak, że problem polegał na tym, iż prokuratura - przesłuchując zawiadamiającego i zbierając od niego wszelkie dowody - "miała wszystkie informacje na temat tego postępowania u siebie w aktach". - Przypomnijmy, że po drugim przesłuchaniu Geralda Birgfellnera, Jarosław Kaczyński był u Zbigniewa Ziobry, szefa wszystkich prokuratorów, w siedzibie w Ministerstwie Sprawiedliwości, i jak można mniemać czy podejrzewać, panowie mogli rozmawiać wtedy na temat tego śledztwa - powiedział.

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Źródło: TVN24
Tagi:
ProkuraturaProkuratura OkręgowaJarosław Kaczyński
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Dziennikarka tvn24.pl
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