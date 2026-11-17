Polska "Ukraina jednak ma karty". Radosław Sikorski po atakach na Rosję Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Most Krymski trafiony. Wołodymyr Zełenski pokazał nagranie Źródło wideo: X/Volodymyr Zelenskyy Źródło zdj. gł.: x.com/zelenskyyua

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Most Krymski został we wtorek uszkodzony w wyniku ataku ukraińskich dronów. Ruch na moście został wstrzymany. Był to drugi atak Ukrainy na tę kluczową dla armii Władimira Putina przeprawę w ciągu doby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał go "siódmym etapem operacji, która była realizowana przez kilka tygodni".

"Dwie rafinerie, baza lotnicza i połowa Mostu Kerczeńskiego w ciągu kilku dni. Wygląda na to, że Ukraina jednak ma karty" - skomentował ukraińskie ataki szef MSZ Radosław Sikorski. Nawiązał do słynnej konferencji prasowej Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu 2025 roku. Trump atakował wtedy ukraińskiego prezydenta, zarzucając mu między innymi, że ten "nie ma kart w ręku". O rzekomym "braku kart" Trump mówił nie raz.

Two refineries, an airbase and half the Kerch bridge in a couple of days.

Looks like Ukraine has cards. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Radosław Sikorski

Wcześniej na X Sikorski udostępnił post przedstawiający zniszczenia Mostu Krymskiego, opatrując go krótkim komentarzem: "Wow".

W kolejnym wpisie Sikorski udostępnił post przypominający, że Władimir Putin osobiście zainaugurował otwarcie mostu, przejeżdżając przez niego ciężarówką. "To właśnie się dzieje, kiedy nie zapinasz pasów bezpieczeństwa" - skomentował minister, zwracając uwagę na nagranie z wnętrza kabiny pojazdu.

That's what happens when you don't put on your seatbelt. https://t.co/FJ3AEIyWPA — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Radek Sikorski

Ukraińskie ataki na infrastrukturę naftową Rosji

Ukraina zintensyfikowała w ostatnim czasie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. W nocy z poniedziałku na wtorek uszkodzona została rafineria w mieście Ilskij, jeden z największych zakładów na południu Rosji, a także baza paliwowa Azowska w mieście Azow w Kraju Krasnodarskim.

Ukraińskie ataki w głąb Rosji doprowadziły do wstrzymania ponad 55 procent mocy przerobowych rosyjskich rafinerii ropy naftowej - poinformował w niedzielę Zełenski.