Rządowy projekt specustawy o pomocy uchodźcom odesłany do komisji. Opozycja zapowiada poprawki

Rządowy projekt specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy został skierowany do komisji, która ma go procedować w ekspresowym tempie. Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że KO zgłosi poprawki do projektu, dotyczące między innymi kontrowersyjnych przepisów o bezkarności urzędników.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy. Posłowie skierowali projekt ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom do dalszych prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych. Posiedzenie komisji zaplanowano jeszcze na wtorek na godzinę 14.

Rządowy projekt w sprawie uchodźców

Rządowy projekt specustawy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z proponowanymi zmianami, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, będą mogli podjąć pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia będzie obowiązywał na tych samych zasadach, co Polaków, a za świadczenia medyczne da Ukraińców zapłaci NFZ. Zgodnie z projektem ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz na polskich uczelniach. Zmiany umożliwiają powołanie dodatkowych oddziałów w szkołach, które zapewnią edukację dla obywateli Ukrainy. Także ukraińscy nauczyciele akademiccy będą mogli zostać zatrudnieni na polskich uczelniach. Projekt przewiduje też wypłatę świadczenia osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z propozycją dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.