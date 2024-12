"To dopiero początek". Wiceszef MSZ o możliwych kolejnych krokach wobec Węgier

- To jest dopiero początek. Jeżeli Węgry nie będą reagować na nasze żądania, to zgodnie z artykułem 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej postawimy Węgry przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział w programie "#BezKitu" w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Odniósł się w ten sposób do udzielenia azylu politycznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Szejna: nie wyobrażałem sobie tego

- To, co zrobiliśmy dzisiaj, to po pierwsze wezwanie ambasadora Węgier. Trwało to 10 minut, bo o sprawach oczywistych nie będziemy rozmawiać długo - dodał. Odniósł się też do tego, że ambasador RP na Węgrzech Sebastian Kęciek został wezwany do kraju na "bezterminowe konsultacje". Szejna powiedział, że ambasador wróci do Budapesztu wtedy, "kiedy Węgry zaczną działać zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".