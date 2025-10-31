Tyle kosztowały bilety Szymona Hołowni do USA. Kancelaria Sejmu podała kwoty

Szymon Hołownia 3 i 4 października był w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pod koniec września marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
Portal tvn24.pl zwrócił się wówczas z pytaniami do Kancelarii Sejmu o to, kto zapłacił za wyjazd Hołowni do USA oraz ile kosztowała wizyta marszałka Sejmu. W odpowiedzi napisano, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów".
Nie udzielono nam natomiast odpowiedzi na pytanie o to, ile kosztował wyjazd. Kancelaria przekazała wtedy, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem". Po kilku tygodniach otrzymaliśmy częściowo podliczone kwoty.
Ile kosztowała wizyta Hołowni w USA?
Kancelaria Sejmu poinformowała nas, że "koszt biletów lotniczych wyniósł 123.747,14 zł, koszt diet 2.340,75 zł, koszt ubezpieczenia: 200 zł".
Jak dodano, wciąż trwają rozliczenia między Kancelarią Sejmu a placówkami dyplomatycznymi, które brały udział w organizacji wyjazdu, a więc "pozostałe kwoty dotyczące zakwaterowania nie są jeszcze znane".
Tematy rozmów Hołowni
Po spotkaniach w siedzibie ONZ Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Przekazał wtedy między innymi, że spotkał się z Guterresem jako marszałek Sejmu.
Kancelaria Sejmu poinformowała później, czego dotyczyła rozmowa Hołowni z Guterresem. Marszałek Sejmu miał, według komunikatu, "dziękować za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".
"Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju" - przekazano.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP