Tyle kosztowały bilety Szymona Hołowni do USA. Kancelaria Sejmu podała kwoty

Hołownia po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "To była dobra rozmowa"

Szymon Hołownia 3 i 4 października był w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pod koniec września marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Portal tvn24.pl zwrócił się wówczas z pytaniami do Kancelarii Sejmu o to, kto zapłacił za wyjazd Hołowni do USA oraz ile kosztowała wizyta marszałka Sejmu. W odpowiedzi napisano, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów".

Nie udzielono nam natomiast odpowiedzi na pytanie o to, ile kosztował wyjazd. Kancelaria przekazała wtedy, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem". Po kilku tygodniach otrzymaliśmy częściowo podliczone kwoty.

Ile kosztowała wizyta Hołowni w USA?

Kancelaria Sejmu poinformowała nas, że "koszt biletów lotniczych wyniósł 123.747,14 zł, koszt diet 2.340,75 zł, koszt ubezpieczenia: 200 zł".

Jak dodano, wciąż trwają rozliczenia między Kancelarią Sejmu a placówkami dyplomatycznymi, które brały udział w organizacji wyjazdu, a więc "pozostałe kwoty dotyczące zakwaterowania nie są jeszcze znane".

Tematy rozmów Hołowni

Po spotkaniach w siedzibie ONZ Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Przekazał wtedy między innymi, że spotkał się z Guterresem jako marszałek Sejmu.

Kancelaria Sejmu poinformowała później, czego dotyczyła rozmowa Hołowni z Guterresem. Marszałek Sejmu miał, według komunikatu, "dziękować za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".

Podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym ONZ @antonioguterres marszałek Sejmu @szymon_holownia podziękował za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie. Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ,… pic.twitter.com/j64cV3EKr9 — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) October 4, 2025 Rozwiń

"Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju" - przekazano.

