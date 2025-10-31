Logo strona główna
Polska

Tyle kosztowały bilety Szymona Hołowni do USA. Kancelaria Sejmu podała kwoty

Na początku października Szymon Hołownia był w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi rozmawiał z przedstawicielami ONZ. Portal tvn24.pl skierował wówczas pytania do Kancelarii Sejmu o to, kto zapłacił za wyjazd i ile on kosztował. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź z częściowo podliczoną kwotą. 

Szymon Hołownia 3 i 4 października był w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pod koniec września marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Co się dzieje w Polsce 2050? "Jest mi tak po ludzku trochę przykro"
Portal tvn24.pl zwrócił się wówczas z pytaniami do Kancelarii Sejmu o to, kto zapłacił za wyjazd Hołowni do USA oraz ile kosztowała wizyta marszałka Sejmu. W odpowiedzi napisano, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów". 

Nie udzielono nam natomiast odpowiedzi na pytanie o to, ile kosztował wyjazd. Kancelaria przekazała wtedy, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem". Po kilku tygodniach otrzymaliśmy częściowo podliczone kwoty.

Ile kosztowała wizyta Hołowni w USA?

Kancelaria Sejmu poinformowała nas, że "koszt biletów lotniczych wyniósł 123.747,14 zł, koszt diet 2.340,75 zł, koszt ubezpieczenia: 200 zł". 

Jak dodano, wciąż trwają rozliczenia między Kancelarią Sejmu a placówkami dyplomatycznymi, które brały udział w organizacji wyjazdu, a więc "pozostałe kwoty dotyczące zakwaterowania nie są jeszcze znane". 

Tematy rozmów Hołowni

Po spotkaniach w siedzibie ONZ Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Przekazał wtedy między innymi, że spotkał się z Guterresem jako marszałek Sejmu.

Kancelaria Sejmu poinformowała później, czego dotyczyła rozmowa Hołowni z Guterresem. Marszałek Sejmu miał, według komunikatu, "dziękować za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".

"Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju" - przekazano.

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Szymon HołowniaSejmUSAOrganizacja Narodów Zjednoczonych
