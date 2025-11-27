Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej

Konrad Piasecki o starcie TVN24+
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Źródło: TVN24+
TVN24+ codziennie dostarcza swoim odbiorcom treści wyjątkowe. Połączenie ekskluzywnych materiałów telewizyjnych, najciekawszych podcastów, wysokiej jakości dokumentów, artykułów i analiz tworzy ofertę unikalną na naszym rynku. Teraz, z okazji Black Week, można zanurzyć się w tym morzu treści spod znaku premium na dłużej - za mniej.

Od kwietnia tego roku udowadniamy, że TVN24+ to miejsce dla osób szukających nowej jakości i szerszej perspektywy, które pragną jak najpełniej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. W jednym intuicyjnym serwisie łączymy bogaty wybór formatów: audycje na żywo, materiały wideo, podcasty czy interesujące artykuły, także w wersji audio, a wszystko w nowoczesnej formie i z wygodnymi funkcjonalnościami. Bo zawsze jest coś do dodania.

Konrad Piasecki o nowościach w TVN24+
Dowiedz się więcej:

Konrad Piasecki o nowościach w TVN24+

Najnowsze

Płać mniej - korzystaj dłużej, to hasło specjalnej oferty dla naszych widzów i użytkowników. Dzięki niej, podczas Black Week, pierwsze sześć miesięcy użytkowania TVN24+ otrzymujemy w cenie czterech miesięcy - zarówno w wersji z reklamami, jak i pozbawionej reklam w całym serwisie. W zamian zyskujemy: unikalne treści z premierą w TVN24+, dostęp do kanałów TVN24 i TVN24 BiS na żywo, treści TVN24 dostępne na żądanie, najlepsze reportaże TVN24 dostępne przedpremierowo oraz szeroką bibliotekę filmów dokumentalnych. A do tego również wyjątkowe podcasty tworzone przez naszych najlepszych dziennikarzy, pogłębione teksty, ciekawe rozmowy, analizy beżących wydarzeń, a nawet rozszerzone wydanie telewizyjnych "Faktów", najchętniej oglądanego programu informacyjnego w Polsce.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI

Co oglądać w TVN24+

W "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zaglądają do kuluarów wielkiej polityki. Autorzy zdradzają, o czym mówi się na sejmowych korytarzach, co piszczy w rządowych kulisach i co dzieje się w Pałacu Prezydenckim. W programie dziennikarze przekazują same sprawdzone informacje i przybliżają polityczną kuchnię. Premiera na żywo w każdą środę o godzinie 9.

OGLĄDAJ: Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"
PiS

Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wydawać by się mogło, że kultura i polityka rzadko chodzą ze sobą w parze, ale "Kultura polityczna" dowodzi, że może być inaczej. Jak przenikają się te dwie sfery życia publicznego? Jakie książki piszą, czytają i powinni przeczytać politycy? Jakie filmy i seriale należy obejrzeć, aby poznać bliżej politykę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznasz w programie dziennikarza TVN24 Dawida Rydzka. Nowe odcinki co wtorek o godzinie 7.

OGLĄDAJ: "Nie powinniśmy zapadać w amnezję". Przeszłość Czarzastego, o której nie każdy pamięta
CZARZASTY

"Nie powinniśmy zapadać w amnezję". Przeszłość Czarzastego, o której nie każdy pamięta

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Reporterzy nagradzanego magazynu "Czarno na białym" przybliżają najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z Polski i świata. W programie prezentowane są wyniki śledztw dziennikarskich, sylwetki znanych osób oraz historie, które wstrząsnęły opinią publiczną. W TVN24+ poznasz reportaże "Czarno na białym" jeszcze przed ich emisją na antenie TVN24.

OGLĄDAJ: Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu
korespondencja_czytnik_scl

Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Cykl Marcina Gutowskiego "Tajemnica korespondencji" o zbiorze liczącym kilkaset listów kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, z filozofką Anną Teresą Tymieniecką obejrzysz w formie wideo na żądanie w serwisie TVN24+.

"Fakty" TVN zyskały "plusa"
Dowiedz się więcej:

"Fakty" TVN zyskały "plusa"

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
TVN24tvn24.pl
Czytaj także:
forum-0938363889
Co planuje Morawiecki? Spotkał się z prezydentem
Polska
imageTitle
Obiecujący początek Wisły w meczu Ligi Mistrzów
RELACJA
Kropka nad i
Wipler w "Kropce nad i" o Krupce: królowa baru za kratą
Polska
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
BIZNES
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
WARSZAWA
imageTitle
Zmiany za trzy punkty. Lech pokonał Szwajcarów
EUROSPORT
imageTitle
Raków zagrał koncert w europejskich pucharach
EUROSPORT
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
METEO
Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki, Paweł Szefernaker
"Albo prezydent bardzo wolno się uczy, albo ma wokół siebie bardzo złych doradców"
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
Polska
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
WARSZAWA
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
WARSZAWA
43 min
pc
Pierwszy taki proces w Polsce. "Zdębiał", gdy to zobaczył
Fakty
imageTitle
Polacy kończą udane mistrzostwa. Czas na walkę o bilety na igrzyska
EUROSPORT
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
METEO
Komunikacja miejska (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko ofiarą molestowania w autobusie, 44-latek z zarzutem. Apel prokuratury
Rzeszów
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
BIZNES
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
WARSZAWA
Agnieszka Maciąg
Agnieszka Maciąg nie żyje. "Zgasło Słońce"
Kultura i styl
Zderzenie spadochroniarzy pod Nowym Dworem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na budowie. Nie żyje jedna osoba
Wrocław
imageTitle
Ciężko znokautowany Polak pokazał zdjęcie ze szpitala i zwrócił się do kibiców
EUROSPORT
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
METEO
imageTitle
16-latek śmiertelnie przygnieciony przez kosz. To kolejna taka tragedia
EUROSPORT
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
BIZNES
Kryzys humanitarny w Strefie Gazy
Zaśpiewają dla mieszkańców Gazy. W sobotę koncert "Sending You Light"
Trójmiasto
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Rzecznik prezydenta do Sikorskiego: więcej staranności
Polska
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
WARSZAWA
Zatrzymany za "udział w różańcu"? Powód był inny
Zatrzymany za "udział w publicznym różańcu"? Dlaczego policja tak zareagowała
Zuzanna Karczewska
MQ-9 Reaper
Amerykanie zestrzelili swojego najdroższego drona. Mieli ważny powód
Świat
imageTitle
Niesamowity powrót w meczu. Twierdzi, że czuwał nad nim duch ojca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica