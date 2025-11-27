Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej

"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+ Źródło: TVN24+

Od kwietnia tego roku udowadniamy, że TVN24+ to miejsce dla osób szukających nowej jakości i szerszej perspektywy, które pragną jak najpełniej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. W jednym intuicyjnym serwisie łączymy bogaty wybór formatów: audycje na żywo, materiały wideo, podcasty czy interesujące artykuły, także w wersji audio, a wszystko w nowoczesnej formie i z wygodnymi funkcjonalnościami. Bo zawsze jest coś do dodania.

W zamian zyskujemy: unikalne treści z premierą w TVN24+, dostęp do kanałów TVN24 i TVN24 BiS na żywo, treści TVN24 dostępne na żądanie, najlepsze reportaże TVN24 dostępne przedpremierowo oraz szeroką bibliotekę filmów dokumentalnych. A do tego również wyjątkowe podcasty tworzone przez naszych najlepszych dziennikarzy, pogłębione teksty, ciekawe rozmowy, analizy beżących wydarzeń, a nawet rozszerzone wydanie telewizyjnych "Faktów", najchętniej oglądanego programu informacyjnego w Polsce.

Co oglądać w TVN24+

W "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zaglądają do kuluarów wielkiej polityki. Autorzy zdradzają, o czym mówi się na sejmowych korytarzach, co piszczy w rządowych kulisach i co dzieje się w Pałacu Prezydenckim. W programie dziennikarze przekazują same sprawdzone informacje i przybliżają polityczną kuchnię. Premiera na żywo w każdą środę o godzinie 9.

OGLĄDAJ: Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym" Zobacz cały materiał

Wydawać by się mogło, że kultura i polityka rzadko chodzą ze sobą w parze, ale "Kultura polityczna" dowodzi, że może być inaczej. Jak przenikają się te dwie sfery życia publicznego? Jakie książki piszą, czytają i powinni przeczytać politycy? Jakie filmy i seriale należy obejrzeć, aby poznać bliżej politykę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznasz w programie dziennikarza TVN24 Dawida Rydzka. Nowe odcinki co wtorek o godzinie 7.

OGLĄDAJ: "Nie powinniśmy zapadać w amnezję". Przeszłość Czarzastego, o której nie każdy pamięta Zobacz cały materiał

Reporterzy nagradzanego magazynu "Czarno na białym" przybliżają najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z Polski i świata. W programie prezentowane są wyniki śledztw dziennikarskich, sylwetki znanych osób oraz historie, które wstrząsnęły opinią publiczną. W TVN24+ poznasz reportaże "Czarno na białym" jeszcze przed ich emisją na antenie TVN24.

OGLĄDAJ: Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu Zobacz cały materiał

Cykl Marcina Gutowskiego "Tajemnica korespondencji" o zbiorze liczącym kilkaset listów kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, z filozofką Anną Teresą Tymieniecką obejrzysz w formie wideo na żądanie w serwisie TVN24+.