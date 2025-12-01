Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk w Berlinie: jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce

01 1505 tusk 2-0004
Tusk w Berlinie: jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce
Źródło: TVN24
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w Berlinie, że nowa polsko-niemiecka deklaracja, która będzie fundamentem współpracy na kolejne lata, obejmuje trzy priorytety. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i obrona. Premier Donald Tusk ocenił, że "jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce".

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział na konferencji prasowej po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem, że rządy Polski i Niemiec przyjmują w poniedziałek wspólną deklarację, która ma stanowić fundament współpracy na kolejne lata.

- Uzgodniliśmy trzy priorytety. Pierwszy - bezpieczeństwo i obrona. Jest rzeczą oczywistą, że pogłębiamy i systematyzujemy naszą współpracę (...). Rozbudowujemy naszą współpracę, jeśli chodzi o wykrywanie i neutralizację dronów, nasze wojska lądowe będą ściślej współpracować między innymi poprzez zintensyfikowane wspólne ćwiczenia. Ponadto zleciliśmy naszym ministrom wypracowanie porozumienia w zakresie polityki obronnej - mówił Merz.

Drugi priorytet, jaki wskazał, to usieciowienie i infrastruktura. - Kontynuujemy modernizację transgranicznych linii kolejowych. (...) Do końca 2025 roku poprawimy naszą infrastrukturę drogową na przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą. Ustaliliśmy ponadto, że ministrowie transportu wspólnie opracują plan na rzecz modernizacji mostów, autostrad i linii kolejowych, a także wypracują porozumienie w sprawie rozbudowy transgranicznego transportu i łączności - poinformował kanclerz Niemiec.

Jako trzeci priorytet wymienił pamięć i upamiętnienie. - Nie możemy i nie chcemy unikać przeszłości, musimy podtrzymywać pamięć, także tę bolesną pamięć. (...) Dzisiaj nadajemy impuls do utworzenia trwałego pomnika polskich obywateli, ofiar II wojny światowej i nazistowskiej tyranii 1939-45. Niebawem zaczną się po niemieckiej stronie odpowiednie przetargi - powiedział Merz.

Dodał, że Niemcy przyśpieszają też restytucję polskich dóbr kultury.

01 1505 tusk 2-0004
01 1505 tusk 2-0004

Tusk o kopernikańskim przewrocie w europejskiej polityce

Premier Donald Tusk jako "dobry zbieg okoliczności" określił fakt, że konsultacje rozpoczęły się od połączenia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a także sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i liderami UE.

- Tak, nie ma co ukrywać, polityka w ostatnich latach, miesiącach, dniach, stoi pod znakiem tego wielkiego napięcia wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę - mówił.

Poinformował, że te kwestie są pierwszą rzeczą, która była przedmiotem polsko-niemieckich konsultacji.

- Pierwszy punkt, jakim jest wspólne bezpieczeństwo, zawiera w sobie zadania, plany, ale także fakty, które miały miejsce i które pokazują, jak bardzo zmieniły się relacje, jak bardzo zmieniła się geopolityczna sytuacja w naszym regionie. I że jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce, bo tak należy określić pełną współpracę polsko-niemiecką, jeśli chodzi o obronę wschodniej granicy Europy - podkreślił premier.

- Nasza współpraca w tej kwestii, jest to właściwie coś nowego, pełna współpraca polsko-niemiecka, jeśli chodzi o zabezpieczenie wschodniej granicy Polski, wschodniej granicy Europy, a więc także wschodniej flanki NATO - ocenił Tusk. Zaznaczył, że w ostatnich latach poświęcił "trochę czasu, aby przekonać naszych niemieckich partnerów, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie".

Tusk: uniezależnienie Polski, Niemiec i Europy od rosyjskich dostaw staje się faktem

- Mam wielką satysfakcję, że w sprawach kluczowych dzisiaj - takich jak bezpieczeństwo, inwestycje w infrastrukturę, nasza wspólna praca na rzecz wsparcia Ukrainy - tu idziemy ręka w rękę (...). Takim znakiem wielkiej pozytywnej zmiany jest choćby wspólna dzisiaj polityka energetyczna - mówił podczas konferencji szef polskiego rządu.

- Mamy dzisiaj na stole deklarację, która towarzyszy konsultacjom międzyrządowym. W tej deklaracji Polska i Niemcy mówią jednym głosem o potrzebie uniezależnienia - w stu procentach - Polski, Niemiec, Europy od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Nie muszę tutaj w Berlinie nikogo przekonywać, że kilka lat temu byłoby to niewyobrażalne - stwierdził premier.

Jak dodał, "dzisiaj mam największe wsparcie, jeśli chodzi o twarde stanowisko w sprawie wspólnej polityki energetycznej, ze strony kanclerza". - Dzięki temu to uniezależnienie Polski, Niemiec i Europy od rosyjskich dostaw, staje się faktem, a nie tylko postulatem - podkreślił.

Tusk zwrócił również uwagę na współpracę Polski i Niemiec w dziedzinie obronności. - Dzisiaj współpraca polsko-niemiecka jest najlepszym przykładem na to, że taka kooperacja i ścisłe współdziałanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest możliwe także pomiędzy krajami, które mają najgorsze z możliwych doświadczeń związanych z wojną, konfliktem, armiami. To, że Polska i Niemcy dzisiaj współpracują naprawdę blisko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to też nowy i bardzo ważny znak czasów - powiedział Tusk

Wcześniej Tusk i Merz rozmawiali w cztery oczy. W tym czasie spotkali się poszczególni ministrowie i wiceministrowie polskiego rządu ze swoimi odpowiednikami z rządu Niemiec.

W polskiej delegacji, oprócz premiera, są między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz ministrowie: infrastruktury Dariusz Klimczak, finansów Andrzej Domański, kultury Marta Cienkowska, energii Miłosz Motyka oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Donald Tusk i Friedrich Merz
Donald Tusk i Friedrich Merz
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Zrabowane artefakty wracają do Polski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że do Polski wracają z Niemiec zrabowane podczas wojny 73 dokumenty pergaminowe z XIII–XV wieku ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV wieku z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Więcej o tym przeczytasz w tekście poniżej:

Niemcy zwracają Polsce zrabowane zabytki. "Historyczny dzień"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niemcy zwracają Polsce zrabowane zabytki. "Historyczny dzień"

Polsko-niemieckie konsultacje

W Berlinie po południu odbędzie się wspólne posiedzenie przedstawicieli obu rządów. Obradom będą przewodniczyć gospodarz, kanclerz Merz oraz premier Tusk. Poruszane mają być kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, obrony, infrastruktury oraz zagadnienia związane z agendą UE.

Rozmowy mają też dotyczyć współpracy w dziedzinie obronności. W podrzeszowskiej Jasionce od początku roku były rozmieszczone niemieckie baterie Patriot. W grudniu misję ochrony lotniska mają przejąć baterie holenderskie. Z kolei na lotnisku pod Malborkiem, gdzie zlokalizowana jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego, od grudnia rozmieszczone mają zostać dwa niemieckie Eurofightery.

Wśród tematów do omówienia między rządami obu państw jest też między innymi kwestia migracji i kontroli na granicach oraz stałego upamiętnienia polskich ofiar niemieckiej agresji i okupacji. W Berlinie docelowo miał powstać Dom Niemiecko-Polski wraz z pomnikiem. Na razie jest tylko pomnik tymczasowy w postaci ważącego prawie 30 ton głazu z tablicą, na której napisano po polsku i po niemiecku: "Polskim ofiarom nazizmu i ofiarom niemieckiej okupacji i terroru w Polsce 1939-1945".

Konsultacje rządów Polski i Niemiec odbywają się od 1997 roku. Ostatnie przeprowadzono w lipcu ubiegłego roku z udziałem ówczesnego szefa niemieckiego gabinetu, Olafa Scholza. Był to powrót do tego formatu rozmów po sześcioletniej przerwie - od 2018 roku, kiedy spotkały się rządy Mateusza Morawieckiego i Angeli Merkel. Następnie zaprzestano polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych i wznowiono je w 2024 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskFriedrich MerzNiemcy
Czytaj także:
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przetestowała nowe torowisko. Termin podtrzymany
WARSZAWA
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
BIZNES
Kazik Staszewski
Fani oburzeni po koncercie, Kazik wydał oświadczenie. "Mój czas nadszedł"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Wenezuela, Caracas
"Stanowczo odradzamy wszelkie podróże". Alert RCB
Polska
imageTitle
Z Bułgarii do Rzymu przez Szwajcarię. Oto trasa Giro d'Italia mężczyzn 2026
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Zełenski o priorytecie Ukrainy. Macron: Rosja nie dała żadnego sygnału
Świat
Pendolino
Pociąg uszkodzony w czasie jazdy. "Nie doszło do przebicia szyby"
Katowice
Donald Tusk
Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się
Polska
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
METEO
Nikodem Marecki
Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat
Kraków
shutterstock_1966422247
To powinno być gwarantowane ustawowo. Chodzi o wizytę czworonoga w szpitalu
Zdrowie
„Historyczny dzień!” - nowy etap polsko-niemieckich relacji w obszarze restytucji dóbr kultury
Niemcy zwracają Polsce zrabowane zabytki. "Historyczny dzień"
Polska
shutterstock_2498435047
Technologia, która od 10 lat ratuje serca Polaków
Zdrowie
afryka panna młoda
Uzbrojeni napastnicy porwali pannę młodą i druhny
Świat
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
METEO
Wjechali pod prąd
Jechała pod prąd, zawróciła na stacji benzynowej. Nagranie
Kraków
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
BIZNES
imageTitle
Zaprezentowano trasę Giro d'Italia kobiet 2026
EUROSPORT
James Cameron
James Cameron "przerażony" AI: to blender
Kultura i styl
Uniwersytet Karola. Praga. Karol Nawrocki wygłasza wykład
Węgierskie media reagują na decyzję Nawrockiego. Piszą o "skandalu"
Polska
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
BIZNES
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
METEO
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
WARSZAWA
pap_20251027_0J1
Wiceszef MSWiA odszedł z rządu
Polska
Rafał Leśkiewicz i Karol Nawrocki
Komentarze po decyzjach Nawrockiego. "Prezydent chciałby przejąć kontrolę"
Polska
Karambol na A8 pod Wrocławiem
Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8
Wrocław
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny na cmentarzu. Sprawdzają, czy to zaginiony 34-latek
Katowice
Otwarcie mostu w Stroniu Śląskim
Nowy most otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź
Wrocław
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzinna tragedia. Nie żyje 39-letnia kobieta
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica