Trybunał Praw Człowieka zajmie się wygaszeniem kadencji sędziego KRS. Odrzucono sprzeciw polskiego rządu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu po raz pierwszy zajmie się sprawą wygaszenia kadencji sędziego wybranego do Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie ją rozstrzygać Wielka Izba Trybunału w składzie 17 sędziów. Po raz pierwszy sprawa dotycząca Polski będzie rozstrzygana w takim składzie.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Grzęda został w styczniu 2016 roku wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kadencja, jak przewiduje konstytucja, powinna trwać cztery lata. Została ona jednak wygaszona po tym jak w grudniu 2017 roku Sejm uchwalił ustawę, która wygasiła kadencję wszystkich sędziowskich członków KRS. Ustawa ta wprowadziła nowy model wyboru sędziów do Rady - przez Sejm, nie zaś innych sędziów.

Skarga sędziego

Ustawa ta nie zapewniała członkom KRS, których kadencja została wygaszona, żadnych środków zaskarżenia. Z tego powodu sędzia Grzęda zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Złożył skargę opartą na zarzucie art. 6 ust. 1 (prawo do sądu) i art. 13 (prawo do skutecznych środków odwoławczych) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.