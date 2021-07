Julia Przyłębska przerwała obrady do 15 lipca. W kalendarzu Trybunału widnieje jednak sierpniowa data

Trybunał Konstytucyjny we wtorek rozpatrywał wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. Prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie do czwartku, 15 lipca. Tymczasem kalendarz na stronie Trybunału pokazuje, że dalsza część obrad ma się odbyć 3 sierpnia.

We wtorek Trybunał przez ponad cztery godziny zajmował się wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. Stanowiska przedstawili uczestnicy postępowania. Przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Prokuratora Generalnego poparli stanowisko premiera. Z tym zdaniem nie zgodził się Rzecznik Praw Obywatelskich. Według RPO ta sprawa to "igranie z ogniem" potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unii.

Po tej części posiedzenia prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie do czwartku, 15 lipca do godziny 13. Zgodnie z procedurą postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym po wznowieniu rozprawy TK powinien przejść do fazy pytań sędziów do stron.