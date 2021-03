Posłowie dyskutowali o TK, prezes Przyłębska nie przyszła, "kierując się koniecznością ochrony Trybunału"

Gdy okazało się, że na poświęcone działalności Trybunału Konstytucyjnego wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej - pod przewodnictwem posła PiS Marka Asta - nie stawiła się prezes Julia Przyłębska, opozycja złożyła wniosek o jej wezwanie "do osobistego stawiennictwa". - Julia Przyłębska postanowiła ukarać nas, jako Sejm, swoją nieobecnością, co nie powinno się zdarzyć, gdyż w atmosferze szacunku i zrozumienia moglibyśmy przedstawić swoje stanowiska - mówiła Hanna Gill-Piątek (Polska 2050).

Ast: osoba szefująca instytucji nie ma obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu

Gasiuk-Pihowicz: Trybunał Konstytucyjny to instytucja, ulega wygaszeniu

- Obraźliwe dla obywateli jest to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym i z czym chcieliśmy panią Przyłębską skonfrontować. (...) Rozumiem, że jest epidemia. W tym przypadku mamy jednak raczej do czynienia z epidemią lenistwa. Nie dość, że informacja dotycząca działalności TK jest rozpatrywana z tak rażącym opóźnieniem, to jeszcze widać, że TK rozstrzyga coraz mniej spraw - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Oceniła, że Trybunał Konstytucyjny to "instytucja, ulega wygaszeniu".