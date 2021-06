Do czego zdolna jest superkomórka burzowa? "Łowca burz" wyjaśnia

- Już od wczoraj w stowarzyszeniu Polscy Łowcy Burz przewidywaliśmy, że może dojść do rozwoju trąb powietrznych i ekstremalnych burz. Niestety te prognozy się sprawdziły - powiedział w TVN24 Piotr Żurowski, "łowca burz". - Te burze dalej występują. W okolicach Nowego Sącza właśnie wystąpiła trąba powietrzna. Tam doszło do dużych zniszczeń, ale też notowaliśmy opady dużego gradu oraz ulewne opady deszczu. Doszło do tak zwanych powodzi błyskawicznych w wielu regionach kraju - dodał.