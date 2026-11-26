Polska Dziennikarz przerwał rozmowę z posłem Rozwoju Plus. Wcześniej polityk zarzucił mu kłamstwo Aleksandra Sapeta |

Dziennikarz przerwał rozmowę z posłem Rozwoju Plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RMF FM

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W trakcie czwartkowej rozmowy na antenie RMF FM Tomasz Terlikowski, który jest także autorem programu "Istota rzeczy" w TVN24+, i poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński rozmawiali m.in. o nominacjach ambasadorskich. Na podpis prezydenta czeka 46 dyplomatów, w tym Bogdan Klich - szef placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie.

- Prezydent ma konstytucyjną kompetencję do tego, żeby mianować i odwoływać ambasadorów. Rząd postanowił zabrać mu tę kompetencję - mówił Jabłoński.

Na uwagę Terlikowskiego, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, polityk odpowiedział: - Współdziałając z prezydentem. Niech pan przeczyta, panie redaktorze, konstytucję. Jest bardzo jasno napisane, że to jest kompetencja prezydenta. Nie może być tak, że partyjniak z Platformy Obywatelskiej, którego wskaże pan Tusk czy pan Sikorski, ma po prostu dostawać od prezydenta pieczątkę.

- Prezydent nie jest notariuszem. Prezydent ma kompetencję, żeby powoływać - dodał.

Zdaniem posła Rozwoju Plus "rząd nie konsultuje z prezydentem nic, tylko przedstawia mu nazwiska do podpisania". - To jest odbieranie konstytucyjnej kompetencji prezydentowi. Trzeba czytać przepisy, trzeba je szanować i trzeba je stosować - dodał.

Terlikowski przerwał rozmowę. "Nie pozwala pan mi prowadzić tej rozmowy"

W dalszej części programu temat nominacji ambasadorskich pojawił się ponownie. Terlikowski powtórzył, że "politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie prezydent". - Współdziałając z prezydentem (…) dlaczego pan kłamie? - zareagował Jabłoński. - Nie kłamię, tylko przypominam - powiedział dziennikarz.

Poseł przyznał, że zarzuca kłamstwo dziennikarzowi. - To nie jest kłamstwo, to jest interpretacja konstytucji - wtrącił ponownie prowadzący i dodał, że zarzucanie mu mówienia nieprawdy jest "nieuczciwe".

- Zaraz panu wytłumaczę - zaczął Jabłoński. - Nie, nie wytłumaczy pan. Ja się niczego nie boję. Chciałbym, żeby pan zaakceptował reguły w tym radiu. Reguły są takie, że ten wywiad prowadzę ja, a nie pan - mówił dziennikarz.

- Strasznie się pan denerwuje. Bo okłamał pan słuchaczy i nie pozwala wytłumaczyć - odparł Jabłoński. - Jeszcze raz powtórzę, że ten wywiad prowadzę ja. Pan doskonale wie, że interpretacja w sprawie tych zapisów jest sporna. Jeżeli chce mi pan zarzucić kłamstwo, to może pan mi wręcz zarzucić, że się pan nie zgadza z moją interpretacją - kontynuował Terlikowski.

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Jabłoński przerywał wypowiedź dziennikarza. Ten zaapelował o zaakceptowanie reguł rozmowy. - Reguła jest taka, że trzeba mówić prawdę - wtrącił ponownie polityk. - Reguła jest taka, że to ja prowadzę ten wywiad - powiedział Terlikowski. - I może pan mówić nieprawdę? - mówił znów Jabłoński.

- Dobrze. Kończymy ten wywiad. Bardzo dziękuję panu posłowi za tę rozmowę - oświadczył prowadzący. - Wyrzuca mnie pan ze studia? - drążył polityk. - Tak, wyrzucam pana ze studia, ponieważ nie pozwala pan mi prowadzić tej rozmowy - odpowiedział Terlikowski i zaczął żegnać się ze słuchaczami.

Jabłoński próbował jeszcze zabrać głos, na koniec zwrócił się do Terlikowskiego: - Bardzo słabo, panie redaktorze. Okłamał pan i ucieka. Tchórzliwe to jest.

Jabłoński: komuś najwyraźniej wyparował artykuł 133 konstytucji

Dyskusja ze studia przeniosła się do mediów społecznościowych. Jabłoński opublikował wpis, w którym powołał się na artykuł 133 konstytucji.

"Komuś najwyraźniej wyparował art. 133 Konstytucji. Stwierdzenie, że 'politykę zagraniczną prowadzi rząd, A NIE PREZYDENT' to po prostu nieprawda" - skomentował poseł Rozwoju Plus.

Komuś najwyraźniej wyparował art. 133 Konstytucji.



Stwierdzenie, że „politykę zagraniczną prowadzi rząd, A NIE PREZYDENT” to po prostu nieprawda.



Równie dobrze można twierdzić, że „ustawy uchwala Sejm, a nie Senat" 🙂 https://t.co/qIUoOb9qP0 pic.twitter.com/LsjeCE8yXA — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 26, 2026 Rozwiń

Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Art. 133 ust. 3 konstytucji RP

Terlikowski: pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad

Na wpis polityka zareagował Terlikowski. "Krótko. Poseł Paweł Jabłoński zarzucił mi kłamstwo. Dlaczego? Bo powiedziałem, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie prezydent. A potem wrzucił na swoje socjale fragment konstytucji, który potwierdza to, co powiedziałem" - czytamy w jego wpisie na Facebooku.

Według dziennikarza prezydent "współdziała, a nie prowadzi politykę zagraniczną. Tę bowiem - i znowu według konstytucji - prowadzi rząd".

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 146, ust. 1 konstytucji RP

Przyznał, że "poseł może mieć inną interpretację". "Nie mogę się zgodzić na to, że nie odpowiada na pytania, próbuje uznać się za prowadzącego rozmowę i obraża zarzucając kłamstwo. Ja rozumiem, że niektórym politykom wydaje się, że mogą wszystko. Nie, nie mogą. I dlatego pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad" - oświadczył.

Wpis Tomasza Terlikowskiego na Facebooku - 26.11.2026 r. Źródło zdjęcia: Tomasz Terlikowski/Facebook

Co o kompetencjach prezydenta i rządu mówi konstytucja?

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do dr hab. Moniki Haczkowskiej. - Artykuł 146 konstytucji wyraźnie stanowi o tym, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej i ta kompetencja przynależy rządowi - wskazała konstytucjonalistka.

Jak dodała, "prezydent mianuje ambasadorów, ale zanim to nastąpi, cała procedura rozpoczyna się przy samym rządzie". Oceny kandydata na ambasadora dokonuje Konwent Służby Zagranicznej.

- Na etapie wyłaniania kandydatów i wskazywania prezydent ma oczywiście swój udział - zauważyła dr hab. Monika Haczkowska.

Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej w skład konwentu wchodzą: minister spraw zagranicznych lub wskazany przez niego członek kierownictwa urzędu, szef służby zagranicznej, przedstawiciel kancelarii prezydenta oraz kancelarii premiera. Posiedzenia konwentu są niejawne.

Dr hab. Monika Haczkowska wyjaśniła, że w przypadku pozytywnej opinii konwentu "rolą prezydenta powinno być już zwieńczenie tego całego procesu". - W tym momencie powinno być to formalnością - zaznaczyła konstytucjonalistka.

Przyznała, że literalnie artykuł 133 konstytucji przypisuje kompetencje prezydentowi, ale "nie możemy patrzeć tylko na jeden przepis i czytać go w oderwaniu od całego systemu prawnego".

- Jeżeli dokonujemy wykładni systemowej, to ambasadorzy reprezentują państwo jako całość, ale współpracują, bo taka jest ich rola, z rządem, najbardziej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wynika to z ustawy o służbie zagranicznej, zgodnie z którą po powołaniu ambasador podlega służbowo ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - podkreśliła.

W opinii dr hab. Moniki Haczkowskiej za "politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd". - On kształtuje politykę. Rola prezydenta jest, oczywiście, ale na samym końcu całej procedury - podsumowała.