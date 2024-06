Sąd zdecydował w sprawie Szmydta

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania za podejrzanym o szpiegostwo Tomaszem Szmydtem. Wnioskowała o to prokuratura pod koniec maja. Za byłym sędzią wystawiony jest list gończy.

Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec podejrzanego o szpiegostwo Tomasza Szmydta został wysłany do sądu - informował już 30 maja rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. O wydanie ENA wobec byłego sędziego wnioskował prokurator z mazowieckiego pionu do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Dziś prokuratura poinformowała, że sąd przychylił się do tego wniosku.