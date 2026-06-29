Polska Tomasz Siemoniak: służby zatrzymały obywateli Ukrainy i Białorusi Mikołaj Stępień |

Siemoniak: służby wychwytują wszystko, co dotyczy Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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Jak przekazał w poniedziałek minister Tomasz Siemoniak, dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy ABW we współpracy ze Strażą Graniczną.

"Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce" - czytamy we wpisie ministra na X.

"Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - zaznaczył Siemoniak.

Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) June 29, 2026 Rozwiń

Celem zatrzymania tych osób, jak wskazał Siemoniak, było natychmiastowe wydalenie z Polski.

ABW: zatrzymani mieli powiązania z Rosją i Białorusią

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że ABW zatrzymała pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Zakopanego i Bydgoszczy Zaznaczył, że te osoby zostały już wydalone z Polski.

W ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy funkcjonariusze #ABW, we współpracy ze @Straz_Graniczna, zatrzymali pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów. Osoby te - za rosyjskie pieniądze - rekrutowały i opłacały uczestników… https://t.co/hDHBgnAB2E — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 29, 2026 Rozwiń

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymani mieli powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.

"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej. To przykład działań poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu" - napisało w komunikacie ABW.

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