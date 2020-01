Jan Komasa jest dzisiaj w Polsce, obok Wojciecha Smarzowskiego, najbardziej sprawnym warsztatowo reżyserem - powiedział w "Faktach po Faktach" publicysta "Krytyki Politycznej" Jakub Majmurek. Film polskiego reżysera "Boże Ciało" otrzymał nominację do Oscara. Zdaniem krytyka filmowego Tomasza Raczka "Komasie udało się coś, co się bardzo rzadko w polskim kinie udaje". - On zrealizował, wydawałoby się, bardzo prostą zasadę, którą powinien kierować się każdy film, który chce zdobyć światowe powodzenie - dodał.