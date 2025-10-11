Logo strona główna
Polska

Poseł PiS tłumaczy się z afery o masło

Tobiasz Bocheński
Tobiasz Bocheński tłumaczy się z "masłoburzy"
Źródło: TVN24
Nie jest najistotniejsze, skąd jest masło. Chodzi o zwrócenie uwagi, że musimy promować nasze produkty, naszych rodzimych producentów - mówił w "Faktach po Faktach" europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Polityk tłumaczył się z "masłoburzy", którą wywołało opublikowane przez niego w mediach społecznościowych zdjęcie z pokładu samolotu linii LOT.

Europoseł i wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński opublikował w sobotę w serwisie X zdjęcie kostki masła, które otrzymał na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. Na opakowaniu widniał napis po niemiecku "Deutsche Markenbutter", czyli "niemieckie masło najwyższej jakości". "Za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło" - napisał Bocheński.

Do wpisu Bocheńskiego odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który zarzucił PiS-owi sianie dezinformacji. "Po pierwsze, catering uzupełniany jest na lotnisku odlotu" - zwrócił uwagę Szłapka. "Po drugie, po wylądowaniu proszę nie zapomnieć o zatankowaniu swojego Volkswagena" - dodał.

Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada

"Skąd jest masło"

O sprawę "masłoburzy" Bocheński był pytany w sobotnich "Faktach po Faktach".

- Nie jest najistotniejsze to, skąd jest masło. Akurat było niemieckie i zrobiłem prawdziwe zdjęcie tego, co było na tacce. Ale rzecz dotyczy tego, że wszystkie szanujące się narody, Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie, promują swoje najbardziej i są do tego bardzo przywiązane - tłumaczył się europoseł PiS na antenie TVN24. - Jak pojedziemy do wielkiej korporacji w Polsce, która jest francuska, to flota służbowych samochodów będzie francuska - dodał.

Jak mówił Bocheński "chodzi o zwrócenie uwagi na to, że musimy promować nasze produkty, naszych rodzimych producentów i być z tego dumni, szczególnie u narodowego przewoźnika".

Polityk podkreślił, że był przyzwyczajony, do polskich produktów w samolotach LOT-u. Zwrócił uwagę, że tak jest w polskich kolejach. 

Bideroń o "wpadce"

- To była wpadka. Rekomenduję panu, żeby pan się przyznał - stwierdził europoseł Lewicy Robert Biedroń. - Pan nie wie jeszcze jednej rzeczy. Tam było prawdopodobnie też niemieckie paliwo - dodał z sarkazmem.

Polityk mówił o "obsesji PiS-u na punkcie Niemiec, Francji i wszystkiego, co zagraniczne". - Wydawało się panu, że będzie żart jak po maśle, a niestety dzisiaj musi pan odwracać kota ogonem - powiedział, zwracając się do Bocheńskiego.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Tobiasz BocheńskiRobert BiedrońNiemcy
