Spora część Episkopatu boi się własnych wiernych

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To była trudna, wymagająca dyskusja. Z Wołodymyrem Stanczyszynem, blogerem, terapeutą, rozmawialiśmy w ostatni weekend podczas polsko-ukraińskiego Festiwalu Literackiego "Miasto z Rzeką" w Przemyślu. O traumie, żałobie i roli religii w wychodzeniu z niej.

Wołodymyr opowiadał o emocjach ludzi, którzy codziennie mogą zginąć, o tym, co czuje matka, która stoi nad zwłokami zamordowanego syna, i jak postrzega się w takiej sytuacji Boga. Takie rozmowy zmieniają perspektywę, bo pozwalają zmierzyć się z traumą, której człowiek żyjący w sferze pokoju nie doświadcza.