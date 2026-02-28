Logo strona główna
Polska

Sprawa Jakiego przed komisją etyki PiS. Wcześniej trafił tam Morawiecki

Warszawa, 17.10.2018. Premier Mateusz Morawiecki (P) oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki (L) podczas konferencji prasowej w Warszawie
Morawiecki: jeżeli ktoś mnie atakuje, zawsze będę odpłacał pięknym za nadobne
Źródło: TVN24
Wpisy europosła Patryka Jakiego trafią do komisji etyki Prawa i Sprawiedliwości - przekazał w sobotę rzecznik PiS. Wcześniej komisja zajęła się sprawą Mateusza Morawieckiego. Chodzi o spięcie obu polityków w mediach społecznościowych.

"Po analizie zebranych materiałów prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o skierowaniu do partyjnej komisji etyki sprawy także Patryka Jakiego" - przekazał w sobotę na X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W piątek do komisji skierowane zostały sprawy trojga innych posłów PiS: byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckej.

Morawiecki kontra Jaki

Sprawa, o której mowa, początek swój wzięła od spotkania europosła PiS Patryka Jakiego ze studentami w Lublinie. Krytycznie odniósł się on wtedy do postawy rządu Zjednoczonej Prawicy wobec Unii Europejskiej podczas wprowadzania Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

W odpowiedzi Morawiecki zwrócił się do niego na X słowami: "Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?". Jak dodał, "od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście".

Warszawa, 17.10.2018. Premier Mateusz Morawiecki (P) oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki (L) podczas konferencji prasowej w Warszawie
Warszawa, 17.10.2018. Premier Mateusz Morawiecki (P) oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki (L) podczas konferencji prasowej w Warszawie
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Swoje komentarze dodali również Zyski i Stachowiak-Różecka. W reakcji na to spięcie w piątek rzecznik PiS poinformował, że sprawa wszystkich trojga polityków trafi partyjnej komisji etyki w związku z "naruszeniem" zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dyskusji.

"To nasze wewnętrzne sprawy"

Były premier nie składa jednak broni. - Jeżeli ktoś mnie atakuje, to normalny odruch w życiu, że trzeba odpowiedzieć - powiedział podczas spotkania z wyborcami. Jak dodał, "jest dumny z osiągnięć rządu Prawa i Sprawiedliwości".

Zapytany, jak skomentuje decyzję o skierowaniu jego sprawy przed partyjną komisję etyki, Morawiecki stwierdził: "W ogóle tego nie komentuję, bo to są nasze wewnętrzne sprawy".

"Maślarze" i "harcerze"

Kłótnia Patryka Jakiego z Mateuszem Morawieckim jest kolejną odsłoną trwających od kilku miesięcy tarć wewnątrz partii Jarosława Kaczyńskiego. Główny spór toczy się pomiędzy frakcjami "harcerzy" (zwolenników Morawieckiego) i "maślarzy" (określanych jako przeciwników byłego szefa rządu), do której ma należeć m.in. wiceprezes PiS Patryk Jaki.

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS
Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Jaki niejednokrotnie wysuwał oskarżenia wobec byłego premiera i w przeszłości zarzucał mu między innymi zbyt uległą politykę wobec UE w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

W połowie lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał, że od tego momentu "każdy, kto zabierze głos w szkodliwej dyskusji, niezależnie od zasług i pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość". Dodał, że takie zachowania "skrajnie szkodzą Polsce i PiS".

OGLĄDAJ: Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"
biernacki i michalski 24 0900 podcast-0060

Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"

biernacki i michalski 24 0900 podcast-0060
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

